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Украинские нацгвардейцы остановили наступление войск РФ на Рубежное

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  • 18.03.2022, 22:43
  • 8,424
Украинские нацгвардейцы остановили наступление войск РФ на Рубежное

Уничтожено около двух десятков российских оккупантов.

Военнослужащие Национальной гвардии остановили наступление путинских убийц со стороны временно оккупированной Старой Краснянки на украинское Рубежное что на Луганщине.

Об этом НГУ сообщает в Facebook.

"Во время боя они уничтожили два десятка российских оккупантов и заставили их отступить. Войска врага сопровождали свои наступательные действия сорокаминутным обстрелом города из минометов и ствольной артиллерии.

Сегодня же от возможной трагедии Восточную Европу отделяет лишь мужество украинских защитников города, разрушающих преступные планы новейших варваров", - говорится в сообщении.

В Рубежном, в перерывах между обстрелами, продолжается эвакуация населения, отсутствуют свет, вода, газ, тепло и мобильная связь. Есть огромные трудности с подвозом гуманитарной помощи.

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