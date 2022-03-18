Экс-нардеп Украины Иван Заец обратился к белорусской армии 18.03.2022, 23:50

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Иван Заец

Не становитесь на сторону дьявола Путина.

Один из отцов-основателей современного Украинского государства Иван Заец обратился к белорусской армии:

«Друзья! Ситуация, в которой оказался ближайший к вам народ – украинцы, требует общаться с вами языком правды и только правды.

Восемь лет назад Россия беспричинно развязала войну против Украины. Цель этой войны – ликвидировать украинское государство и покорить украинский народ. Российская власть стремится таким образом возродить российскую империю и начать реализовывать политику глобального реваншизма, предусматривающую последующие войны по всему миру, но уже с прямым участием в них наших народов – украинцев и белорусов.

Ставки в этой войне очень велики – мы хотим жить, они хотят нас убивать. Мы хотим быть, они хотят исторически уничтожить нас.

Российско-украинская война длится уже девятый год. Только за восемь лет это многоликое зло принесло украинскому народу несметное количество бед и трагедий. Война унесла жизни 15 тысяч украинцев. Десятки тысяч украинцев стали калеками. Россия оккупировала значительную часть нашей территории – часть Донбасса и Крыма. Два миллиона жителей Крыма и Донбасса должны были покинуть свои родные места и искать лучшую судьбу в других регионах Украины и за рубежом. Россияне уничтожили четверть нашего экономического потенциала и истощают наши природные ресурсы. На оккупированных Россией территориях осуществляется ускоренная денационализация украинцев, ограничиваются их правами и свободами.

Однако это нас не сломило и не заставило нас подчиниться Москве.

24 февраля 2022 Россия развернула Великую войну против Украины. Развернула Великую войну так, как это сделала нацистская Германия 22 июня 1941 года. В четыре часа ночи, когда украинцы спали глубоким сном, на их головы посыпались бомбы и ракеты. Зажглись города, городки и села по всей Украине – и на востоке, и на западе, и на севере, и на юге, и в центре страны. С востока, юга и севера в Украину подвинули тысячи танков, бронированных машин, много другой военной техники и орды российских солдат.

Москва рассчитывала оккупировать всю Украину через несколько дней. Но столкнулась с героическим сопротивлением не только украинской Армии, но и всего Украинского народа. Блицкриг Москве не удался. Через несколько дней украинская Армия развеяла миф о всесильности русского войска. Весь мир увидел, что русская Армия – колосс на глиняных ногах, а не вторая Армия в мире.

Никто и нигде в Украине не встречал и не встречает российских захватчиков с хлебом-солью или цветами. А встречают врага с унижением и яростью. Даже в захваченных городах украинцы выходят на многотысячные манифестации против оккупантов. Люди выходят с государственными сине-желтыми флагами и требуют от оккупантов уйти из украинской земли. Такие манифестации жителей южных городов Украины исключают российскую пропаганду о том, что российские войска зашли в Украину для того, чтобы освободить украинцев от якобы нацистских властей.

Весь мир видит обманчивую ложь Путина о якобы освободительной миссии российского оружия. И Вы, белорусы, не должны обманывать самих себя – верить в ложь Москвы. Миллионы Вас приезжали в Украину и видели, что Украина является мирным государством со свободными людьми. Поэтому российские власти бешены. Оккупант свирепствует.

Российская военщина развязала против украинцев настоящий геноцид – бомбятся города и села, что оборачивается большим количеством смертей среди гражданского населения. Враг производит показательные расстрелы мирных граждан, разрушает заводы и фабрики, уничтожает поля с посевами.

Но врагу не удается запугать украинцев. Украинская Армия с помощью всего народа громит врага с верой в победу. За три недели боев Украинская Армия уничтожила более 14 тысяч российских солдат, около полутысячи танков и полутора тысяч бронированных машин, свыше двухсот самолетов и вертолетов, много другой техники.

Вы, друзья, знаете об этом, потому что морги в ваших южных городах переполнены трупами русских солдат, а больницы ранеными солдатами. А сколько трупов вывезено в Россию или брошено на украинской земле – знает только Бог.

И в этот ад захватнической российской войны Путин хочет бросить еще и белорусов. И именно здесь мы хотим сказать самые горькие не только для Вас – друзья, но и для нас, слова.

Россия – враг для Украинского народа и его нападение на Украину было ожидаемым. Лицо в лицо русскому оккупанту нас не одолеть. Но широкомасштабное участие Беларуси в этой российской агрессии стало для Украины вероломным ударом в спину.

Беларусь помогла россиянам под видом военных учений приготовиться к нападению на Украину с севера.

С белорусской территории русские войска зашли на нашу территорию, чтобы захватить древнюю столицу Киев. С белорусской территории обстреливают ракетами украинские города и деревни. С белорусской территории взлетают российские самолеты, чтобы сеять бомбами смерть на нашей земле. Беларусь обеспечивает своей инфраструктурой и ресурсами смертоносные прихоти Москвы.

Беларусь уже этим опозорила себя перед всем миром, прежде всего, перед Украинским народом. Клеймо Каина уже на лбу Беларуси.

Но этого оказалось для Москвы маловато. Теперь, когда русские войска понесли большие потери на древней полесской земле, Путин хочет пополнить ряды своих войск белорусскими солдатами.

Мы предостерегаем Вас, друзья, от вторжения белорусских войск на украинскую территорию. Как только белорусский солдат ступит на украинскую землю, война перенесется и к Вам – в ваши города и села. И Вы очень быстро почувствуете, что сейчас чувствуем мы. Ощутите хищный оскал войны. И очень скоро в каждый белорусский дом придет похорон. И очень быстро белорусские матери зарыдают над своими мертвыми сыновьями.

Именно такова будет цена Вашей безответственности и бесчеловечности.

Мы, украинцы, не желаем для вас этого. Но все в ваших руках. Более того, если Вы хотите гарантировать своему народу будущее, то Вы должны выявить всенародное, в частности, военное неповиновение российскому оккупанту.

Будьте народом, а не рашистами.

Помните, что Добро всегда побеждает зло. Не становитесь на сторону дьявола Путина. Вы уже должны прекратить помогать русским войскам убивать украинцев. И будет мир на вашей земле. И скорее придет мир на нашу украинскую землю.

И только таким образом Вы – друзья – сможете искупить грех перед украинцами и Богом за соучастие в русско-украинской войне на стороне Москвы».

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