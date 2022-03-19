Литва готовится принять тысячи граждан Беларуси и России, убегающих от своих режимов 19.03.2022, 0:26

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Готовят упрощенный порядок трудоустройства.

Литва готовится к принятию тысяч граждан Беларуси и России, которые не одобряют действия своих властей и покидают родину. Больше всего среди них специалистов, работающих в сфере ІТ, сказала министр экономики и инноваций Аушрин Арманайте, пишет delfi.lt.

«Основная весть - в Литве растет община профессионалов, приезжающих из России и Беларуси, эти люди не одобряют режимы, мы хотим сказать, что эти люди могут чувствовать себя здесь в безопасности», — сказала Армонайте.

Она также сказала, что жители Литвы не должны беспокоиться в связи с этой миграцией.

«Приезжающие сюда люди проверены ответственными ведомствами», — сказала министр.

Некоторым из них, по словам Армонайте не удается открыть счета в наших банках.

«Ситуация чувствительная, поэтому я не хочу называть названия конкретных компаний, но мы можем говорить о тысячах профессионалов, которые едут в Литву, находятся на пути сюда», — сказала она.

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