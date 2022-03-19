ВСУ 24-ый день дают бой российским оккупантам (онлайн) 19.03.2022, 8:30

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(Обновляется) Что сегодня происходит в Украине.

24-ый день украинские защитники продолжают наносить удары по группировкам войск врага. Зенитными ракетными войсками и истребительной авиацией Украины только за минувшие сутки было поражено 12 воздушных целей врага - 2 самолета, 3 вертолета, 3 БПЛА и 4 крылатые ракеты.

В течение суток ВСУ уничтожили несколько колонн техники оккупантов в Николаевской и Сумской области. Низкий уровень морально-психологического состояния личного состава приводит к увеличению количества случаев дезертирства и отказов российских армейцев участвовать в войне против Украины.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию 24-ых суток войны. Что происходило в Украине 18-го марта вы можете посмотреть в нашем предыдущем онлайне.

Специальный эфир телеканала «Украина 24»

08:45 «Байрактар» за секунды уничтожил еще одну колонну техники врага. Турецкие беспилотники на службе ВСУ работают феноменально.

08:40 Вооруженные силы Украины в шестой раз уничтожили позиции российских оккупантов на аэродроме в Чернобаевке под Херсоном.

08:35 Мать российского срочника добивается возвращения своего сына из Украины, воинская часть отвечает ей «веселой музыкой».

08:33 Харьковская территориальная оборона уничтожила боевую машину пехоты врага:

08:20 В украинском Генштабе не исключают, что в России будет объявлено об открытой мобилизации. Такое решение может быть принято оккупантами в связи с большими потерями.

08:17 Bosch останавливает производство на своих заводах в России. Немецкий гигант признал, что из-за проблем поставок и доставок, возможно, придется уйти из России. Но этот уход происходит на фоне заявлений Украины о том, что один из основных компонентов для российских машин пехоты поставляется именно Bosch.

08:12 Киевлянка прикрыла своим телом дочь, чтобы защитить ее от обстрелов.

08:09 В ЕС изучают возможность направить арестованное имущество российских магнатов на финансирование восстановления инфраструктуры Украины.