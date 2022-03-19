«Нам самим неловко называть цены» 12 19.03.2022, 9:27

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Специалисты из разных сегментов авторынка сделали прогноз.

Цены на все компоненты, необходимые для эксплуатации и обслуживания автомобилей, выросли как минимум пропорционально росту курса валют. А в будущем мы можем столкнуться не только с подорожанием, но и с дефицитом качественных товаров, пишет abw.by.

Поставщики не исключают, что в перспективе большую часть рынка автостекол займут "лобовики", произведенные в РФ, а на масляном рынке может не оказаться даже качественного российского масла.

"Нам самим неловко называть цены"

Автостекла не самый ходовой товар, но импортный, поэтому цены на него выросли. Поставщики говорят, что на ближайшее время запас есть, а дальше может сложиться ситуация, когда выбирать придется между российскими стеклами и ничем.

"По спросу ситуация сегодня напоминает март прошлого года, когда автовладельцы массово решили пройти техосмотр, – говорят в крупной компании – импортере автостекол. – Все захотели поменять стекла, потому что надо на что-то потратить деньги, – мы понимаем это так. В результате произошло некоторое вымывание ассортимента, поскольку такого всплеска спроса со стороны клиентов никто не ожидал. Но спрос мы удовлетворяем.

Плановые поставки продолжаются. Небольшие напряженности возникают с оригинальными стеклами, а в остальном все в плановом порядке. Контейнеры с китайскими стеклами идут, европейские мы заказываем с периодичностью раз в три месяца, в ближайшей перспективе вопросов не ожидается. Но ситуация может поменяться в любой момент, делать прогнозы тяжело. Надеемся, что как минимум с российскими стеклами проблем не будет, хотя они последнее время заметно выросли в цене и не очень интересны экономически. По деньгам они подбираются к "китаю", а по качеству далеки от него.

Конечно, стекла подорожали, и причины понятны. На работы рано или поздно цены тоже вырастут, потому что клей и другие комплектующие, необходимые для замены стекол, импортные, цены на них номинированы в валюте. Пока у нас есть запас, используем его.

Что касается наших европейских партнеров, то переговоры о поставке как стекол, так и комплектующих с ними ведутся, прямых намеков на то, что сотрудничество может быть прекращено, нет.

Самыми ходовыми по-прежнему остаются китайские стекла. Стекла европейских брендов либо покупают владельцы дорогих машин, либо устанавливают через страховые компании. Хотя сегодня даже владельцы премиальных автомобилей в шоке от цен на качественные стекла".

Альтернативное мнение озвучили в еще одной фирме, работающей на рынке стекол:

"С поставками все очень сложно, просвета здесь мы не видим. Основу рынка составляют китайские стекла XYG и FYG, но в ближайшее время наша компания поставок не планирует, потому что сегодня все на условиях жесткой предоплаты.

Физлица записываются на замену стекол, а нам самим неловко называть им цены. Но при текущем курсе валют других вариантов просто нет. Что касается страховых компаний, то в работе с ними возникают сложности с заказными стеклами. Стоимость стекла в закупке в один день согласовывается одна, а на следующий день она становится радикально другой, и в итоге в восьми из десяти случаев происходит срыв поставки. Даже если удается договориться, то 80 процентов таких заказов осуществляется по предоплате и приезжает в течение месяца. А какой курс будет к этому времени, никто не знает.

На данный момент сложно понять, как действовать. Можно точно сказать, что ближайшее время в новых поставках будет только продукция российской KMK Glass. Маловероятно, что наши поставщики Pilkington и Sekurit продолжат отгрузку. Положительного прогноза на ближайшее время сделать не получится. Нет ни одного аргумента, на который можно опереться и сказать, что скоро все изменится, надо только потерпеть. На данный момент стекла есть, так как недавно получали новые партии, на какое-то время их хватит, а дальше некоторые позиции будут вымываться, китайская продукция будет заменяться российской".

"С дефицитом вряд ли столкнемся"

В сегменте аккумуляторов цены также выросли, но дефицита не ожидается.

"Как и многие другие товары, АКБ подорожали кратно росту курса валют, – говорит представитель одного из ведущих импортеров АКБ. – Активный сезон торговли аккумуляторами прошел, он был хорошим, ассортимент накапливался с перспективой на динамику развития. Поэтому проблем с наличием товара сегодня нет.

Условия по работе с контрагентами, безусловно, поменялись. Продав сегодня аккумулятор за условные 100 рублей, не факт, что завтра мы купим его за эти же деньги у завода. Поэтому все сделки переведены на стопроцентную предоплату, чтобы минимизировать риски.

Из-за роста курсов евро и доллара европейские бренды для нас сегодня закрыты. Они стали чрезмерно дорогими для рядового потребителя, держать их на складе бессмысленно. Плюс в цену включается составляющая дефицита – невозможности купить и поставить на полку в ближайшем будущем именно эту позицию. Поэтому конечный прайс зависит и от конъюнктуры рынка.

В нынешних ценах идет тенденция на снижение среднего чека. Если раньше одна АКБ стоила 250 рублей, то сегодня она подорожала до 350 рублей, а покупатель старается купить что-то близкое к старой цене, пускай и в ущерб качеству.

Дальнейшая ситуация на рынке зависит от того, что происходит и будет происходить в мире. Сегодня мы работаем день в день и не выстраиваем планы на завтра. С дефицитом в сегменте аккумуляторов мы вряд ли столкнемся. В отличие от шин, где по многим позициям определенно будут проблемы, с АКБ все проще: если вам условна нужна "шестидесятка", то у каждого бренда будет от "55-ки" до "65-ки".

Открытым остается вопрос, что будет с производителями, в том числе российскими, и как на них повлияют санкции. Ведь все используют импортное оборудование, которое надо обслуживать и ремонтировать, обновлять ПО. Да и многие компоненты аккумуляторов закупаются за рубежом. Те же корпуса отдельные заводы выпускают сами, но большинство закупает в Европе, Корее, Турции, а где они будут брать их сейчас – вопрос. Запасы на производствах есть, но в перспективе наверняка возникнут перебои. Сепараторы конвертного типа в массе своей тоже импортные, а без них аккумулятор не сделать".

В другой крупной компании, занимающейся поставкой и продажей аккумуляторов, не стали углубляться в подробности, ограничившись кратким комментарием:

"Мы не беремся отвечать за весь рынок, можем только сказать, что в наших магазинах проблем с наличием товара нет. Для своих клиентов мы предлагаем автомобильные аккумуляторные батареи по технологиям EFB, AGM, Wet; мотобатареи Gel, AGM, Wet; батареи для лодок и катеров; стационарные батареи, а также батареи для электровелосипедов и электросамокатов, ноутбуков, пылесосов и другой бытовой техники".

"Не переживайте"

Сложная ситуация в сегменте моторных масел. Цены заметно выросли, поскольку поставщики вынужденно закладывают в прайс не только изменившийся курс валют, но и возможные риски. Кроме роста цен игроки рынка не исключают и дефицита качественного синтетического масла для современных двигателей, в том числе российского.

"Любой поставщик сегодня не только повышает цену в соответствии с курсом валют, но и закладывает риски дальнейшего роста, – объясняет специалист компании, импортирующей моторные масла в РБ. – Кроме того, большинство европейских поставщиков прекратило поставки на неопределенный срок. И никто не знает, какой будет цена, когда поставки возобновятся, поскольку в Европе дорожают энергоресурсы.

Может сложиться так, что заменить европейские масла российскими через некоторое время не получится. Нехватки базовых масел не предвидится, их ведущие поставщики – азиаты. Зато вероятен дефицит присадок, которые и позволяют конечному продукту достичь требуемых параметров. В производстве в основном используются присадки четырех ведущих компаний, все они европейские или американские. Для изготовления своего масла российский производитель должен купить эти компоненты, а ему их не продадут. Поэтому можно говорить о грядущем дефиците качественных продуктов для современных автомобилей.

Но все это на уровне предположений. В России есть заводы Total и Shell, пока нет информации о том, что они собираются прекращать работу. Да, у них тоже возникают трудности с поставкой присадок из Европы, но вопрос решается поставками из других стран, которые никаких ограничений не вводили. Да и азиатские масла никто не отменял".

Представители другого поставщика оказались менее пессимистичными:

"С российскими маслами у нас проблем нет, они как возились, так и возятся. С европейскими тоже перебоев нет и не ожидается. Никакой необходимости в ближайшее время менять логистические цепочки нет.

Повышение цен очевидно будет. Растет курс, дорожает сырье. Лайфхак на текущий момент – покупайте товары на заправках. Они работают по протоколу согласования цен и не имеют права резко менять прайсы.

Все оптимистично, не переживайте. Да, цены вырастут, но они выровняются. Сейчас на рынке непонятные скачки, потом конкуренция все расставит по своим местам. Надеемся, что к концу апреля – маю мы переживем очередной скачок курса, все будет стабильно".

Bердикт

Стекла, масло, АКБ – эти и не только товары подорожали и продолжают дорожать. Как долго сохранится такая ситуация, сегодня не может сказать никто. Оптимисты ожидают стабилизации в течение месяца-двух, пессимисты вслед за ростом цен предрекают возможный дефицит. Кто из них окажется прав, нам еще предстоит узнать.

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