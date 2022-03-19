Как белорусские добровольцы сражаются за Украину и противостоят режиму Лукашенко 4 19.03.2022, 9:58

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Некоторые находятся на фронте с 2014 года.

Белорусские добровольцы девятый год защищают Украину от оккупантов. В случае необходимости они готовы вступить в бой с армией своей же страны — если те рискнуть атаковать украинские земли по приказу Кремля.

13 марта 2022-го в бою под Киевом погиб Алексей Скобля, позывной Тур — белорус, защищавший Украину от российских оккупантов. Тур стоял у истоков белорусского добровольческого движения в Украине — он присоединился к борьбе против оккупантов еще в 2014-м, воевал на Донбассе. Прошел курсы парамедиков, получил украинское гражданство и пошел служить на контракт как профессиональный военный. Погиб за день до своего 32-летия.

Таких, как Алексей Скобля — белорусов, воюющих на стороне Сил Специальной Операции, в Украине — сотни. Кто-то на фронте еще с 2014-го, кто-то присоединился уже в феврале 2022-го. В марте 2022 года, через несколько дней после начала полномасштабного вторжения армии РФ в Украину, они объединились в добровольческий батальон имени Кастуся Калиновского и продолжают вести борьбу против общего врага.

Репортер НВ Саша Горчинская пообщалась с добровольцами из батальона Кастуся Калиновского о том, почему они решили защищать Украину и как будут действовать в случае, если против них официально пойдет армия Республики Беларусь.

Батальон Кастуся Калиновского

В белорусский батальон, сформированный 9 марта 2022 года, вошли участники из тактической группы Беларусь, представители молодежного движения белорусской молодежи Молодой Фронт, участники организации Белый Легион и другие добровольцы. Как рассказали НВ белорусские добровольцы, сейчас ежедневно к батальону Кастуся Калиновского присоединяются по 20−30 человек.

«Я один из тех, кто стоял у истоков создания батальона Кастуся Калиновского. Сперва группа белорусов — я и еще несколько человек, примкнули к ТРО Азов. Позже получили добро на создание отдельного подразделения — батальона», — рассказывает в интервью НВ один из участников батальона, Денис Кит. На стороне Украины он воюет с декабря 2014 года. В 2014—2017 годах участвовал в боевых операциях на Донбассе — в частности, в таких населенных пунктах как Широкино и Марьинка, оба в Донецкой области.

Наблюдая, как Россия стягивает свои войска к границам с Украиной, белорусы обсудили между собой, что в случае полномасштабного нападения РФ на Украину они присоединятся к Азову — чтобы объединиться и пойти в одно подразделение в случае большой войны. Так и получилось.

«Белорусский батальон — это костяк из ветеранов, белорусов, которые были добровольцами в АТО. Также это другие люди — представители совершенно разных сфер, разных профессий. Многие из них выехали из Беларуси за границу после протестов, но теперь через Польшу возвращаются в Украину, чтобы примкнуть к батальону», — рассказывает НВ еще один белорусский доброволец, Иван, позывной Брест. Сам он присоединился к обороне Украины еще в 2015-м — тогда участвовал в битве в районе Широкино.

В марте 2022 года белорусские добровольцы присоединились к борьбе с российскими войсками в горячих точках под Киевом — Ирпене и Буче. Денис Кит получил ранение в битве за Бучу. В своем рассказе для телеграм-канала батальона Кастуся Калиновского он рассказывает, что вместе с побратимами наткнулся на вражескую колонну, в которой было около 70−100 единиц техники, а также — артиллерия, из военных — «кадыровцы вперемешку со спецслужбами».

«В этом бою получил тяжёлое ранение мой друг, и ещё один друг, Илья Хренов, позывной Литвин, героически погиб на задании. Мне и оставшейся группе удалось выбраться спустя 12 часов, проведенных в окружении врага», — вспоминает Денис Кит этот бой в интервью НВ.

Сергей Беспалов, в прошлом — журналист Радио Свобода, выехал из родной страны, потому что бежал от белорусского КГБ. За день до этого силовики пришли к его коллеге, Игорю Лосику, который сейчас проходит одним из обвиняемых по делу политзаключенного Сергея Тихановского.

«Если бы меня задержали, я бы точно также получил 15 лет. Потому что с обысками приходили к моей бывшей жене, к моим родителям. Ведь мои проекты и моя деятельность признаны в Беларуси экстремистскими», — объясняет Беспалов НВ.

Покинув Беларусь, он выехал в Прагу, в главный офис Радио Свобода, где пробыл пять месяцев. В ноябре 2020 года выехал в друзьям в Киев, где и остается до сих пор.

«25 февраля, сразу после полномасштабного вторжения РФ, мы с друзьями пошли снимать блог. Показывали очереди в магазины, ситуацию на киевских улицах. К нам подошли люди — обычные гражданские, они узнали, что мы белорусы, и задержали нас, — вспоминает о своем опыте Сергей Беспалов.

— Я пытался объяснить им, что мы против Лукашенко, но нас не хотели слышать. Вызвали полицию, увезли в участок, где проверили наши соцсети, а затем отпустили. В тот момент мне было, честно говоря, стыдно, что я белорус».

После этой ситуации Беспалов решил, что «это нужно как-то исправлять» — так и примкнул к белорусскому батальону Кастуся Калиновского. Теперь проходит учения, ездит на полигон, помогает батальону в информационной деятельности.

«Это не белoрусы, а лукашисты»

То, что Беларусь может стать непосредственным участником в этой войны, для белорусских добровольцев — не удивление. Более того, она уже является фигурантом этого конфликта, считают собеседники НВ.

«Лукашенко — это пособник Путина, а Путин напрямую им управляет. Соответственно, и регулярной армией РБ также. Беларусь уже фактически является соучастником нападения РФ на Украину», — объясняет Кит. В качестве подтверждения своим словам упоминает ракеты, запущенные в украинские города с территории Беларуси, вертолеты и самолеты, которые продолжают двигаться с РБ в сторону Украины. Это, говорит он, уже участие.

Вечером, 16 марта 2022-го, белорусские оппозиционные медиа, ссылаясь на своих читателей, сообщали о «громких звуках, похожих на взрывы» в ряде населенных пунктах в Беларуси, в частности, на границе с Украиной. Так, к примеру, такие звуки были слышны в городе Барановичи, Брестской области, где расположена одна из крупных военных баз, также в Лунинце, Столине — тоже в Брестской области, и в Клецке, Минская область.

Собеседники НВ из белорусского батальона не исключают, что эти взрывы могут быть провокацией — попыткой получить «зеленый свет» на полномасштабное введение белорусских войск в Украину.

Чтобы ввести войска РБ на территорию Украины, Лукашенко не требуется особое разрешение, предполагает Денис Кит. Но вполне возможно, что он захочет таким образом обеспечить себе что-то вроде алиби, чтобы это выглядело как «причина» для вторжения.

«Даже он понимает, что РФ приходит конец. Как поступит он с армией РБ, знать только ему. Но желания лететь на территорию Украины, сломя голову, у армии поубавилось, поскольку РФ показала, чем это может обернуться. А именно — колоссальными потерями», — говорит Денис Кит. Даже если Лукашенко и готов идти на такие потери, то вот готовы ли идти на смерть сами военные — вряд ли. Многие из белорусских военных, считает он, благодаря той информации, которая просачивается в Беларусь о войне в Украине, уже задумываются о том, каким образом избежать участия в этом.

Однако есть в Беларуси и другой контингент — это отряды спецназа, те самые, которые задействовали для жестких разгонов уличных демонстраций после президентских выборов в РБ 2020 году. О них упоминает Сергей Беспалов. По его мнению, если эти люди были готовы избивать прямо на улице своих собственных соотечественников — мирных демонстрантов, им «ничего не стоит» выйти против украинского народа, в случае, если будет такой приказ.

Доброволец Иван Брест, обсуждая готовность белорусской армии участвовать в военных действиях против Украины, добавляет: Александр Лукашенко вряд ли сможет не выполнить приказ Кремля о введении войск. Но заверяет: их тут ждут «с распростертыми объятиями»:

«Кто не будет поднимать бело-красно-белый флаг, или хотя бы белый флаг — и сдаваться, с теми будем воевать. Потому что для нас они, в первую очередь, не белорусы, а лукашисты».

Иван Брест - боец белорусского батальона, доброволец (Фото: Телеграм-канал батальона имени Кастуся Калиновского)

Иван Брест - боец белорусского батальона, доброволец / Фото: Телеграм-канал батальона имени Кастуся Калиновского

Понемногу начинают меняться и настроения среди простого населения в Беларуси, говорят собеседники НВ — хоть и очень маленькими шагами. Иван Брест, который поддерживает отношения с близкими из Беларуси, описывает ситуацию так: кто-то из его круга общения знает про белорусский батальон и его роль в борьбе против России и полностью это поддерживает, а кто-то — смотрит государственные каналы и «витает в облаках». Таких людей больше заботят их личные проблемы, а не война и политика.

С ним согласен и Денис Кит. Он говорит: в Беларуси настроения народа сейчас почти не изменилась, но это — пока не сильно ударили санкции.

«Люди по чуть-чуть понимают что что-то не то, однако что и где — еще понимают не до конца. Также как и не понимают, что молчание тех кто все знает — это соучастие в нападении РФ на Украину», — уверен Денис Кит.

По мнению Сергея Беспалова, в современной Беларуси сложно что-то изменить глобально, ведь часть активных людей, выступавших против режима Лукашенко, уже либо сидят в тюрьме, или же выехали из РБ из-за преследований и репрессий — людей в Беларуси сегодня могут посадить в тюрьму буквально за «неподходящий» цвет носков.

«По моему мнению, пока в России не начнется массовый голод, россияне ничего делать не будут. Люди там — немного туповаты. А вот с Беларусью — совсем другая история, там народ уже начинает понимать, что к чему. Это было понятно еще в 2020 году, когда фактическая поддержка Лукашенко составила всего 3%», — говорит Сергей Беспалов.

Беларусь, добавляет он, «также оккупирована», ведь на территории страны находятся российские войска. И это — также одна из причин, почему местное население боится что-то предпринимать.

Сегодня, спустя 20 дней войны, в украинских СМИ, а также в социальных сетях периодически появляются сообщения о том, что армия противника деморализована, российские солдаты прибегают к мародерству, так как их запасы не пополняются, некоторые сдаются в плен или бросают свою технику на улицах. По состоянию на 17 марта потери российских оккупационных войск составляют уже более 190 самолетов и вертолетов, уничтожено более 440 вражеских танков, порядка 14 тыс личного состава, сообщают в Генштабе ВСУ.

С тем, что российская армия понемногу сдает, в разговоре с НВ соглашается и Денис Кит. Он говорит: у войск РФ низкий уровень моральной подготовки, кончаются ресурсы — топливо и еда, боекомплекты.

«Украинские защитники в виде ЗСУ, полка Азов, теробороны и многих других организаций делают все на профессиональном уровне. Понимая всю ситуацию, они громят колонны ещё на пути в Украину. Армия РФ, не зная местности, во многих случаях дезориентирована и блуждает по лесам. Там работают профессиональные группы со стороны Украины — добивают потерявшихся врагов. Армия РФ потерпела и продолжает терпеть колоссальные потери за всю историю конфликтов, в которых была замешана Россия», — говорит Денис Кит.

Его коллега по батальону, Иван Брест, между тем, считает, что расслабляться еще рано:

«Русских еще много, ресурсов у них еще достаточно. Война еще может продолжаться, будет тяжело. Но победить они нас не смогут».

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