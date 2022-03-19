Лукашисты запаниковали из-за «рельсовой войны» в Беларуси 10 19.03.2022, 11:49

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Железные дороги будут охранять «полицаи».

На юге Беларуси, в Гомельской и Брестской областях, на железной дороге, по которой перевозят российские войска и вооружение для войны против Украины, будут дежурить белорусские спецназовцы. Военные будут противодействовать диверсиям. Для этого власти Беларуси привлекли с 19 марта спецназ внутренних войск в/ч 3214.

«Патрули будут ходить в гражданской одежде, при себе иметь оружие и рации с GPS-трекерами. Проживание планируется в палатках недалеко от железнодорожной инфраструктуры», –сообщает Telegram-канал belzhd_live.

Также стало известно, что после возобновления диверсий на инфраструктуре Белорусской железной дороги по ночам на некоторых перегонах и станциях дежурят патрули из военнослужащих внутренних войск.

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