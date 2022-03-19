Анна Фотыга: Для белорусов может появиться шанс 2 19.03.2022, 12:09

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В Беларуси до сих пор живет дух восстания 1863 года.

Победит ли Украина? Достаточно ли Запад помогает Киеву в борьбе с Кремлем? Сохранится ли Россия в прежних границах? Какие перспективы есть у белорусского народа?

Об этом в интервью сайту Charter97.org рассказала депутат Европейского парламента, бывший министр иностранных дел Польши Анна Фотыга:

— Не знаю, сколько времени это займет, но я убеждена, что Украина победит. Несомненно, требуется гораздо большая мобилизация со стороны Запада по поддержке Украины. По-моему, мы имеем дело с преступлениями против человечности, военными преступлениями, совершаемыми регулярными российскими войсками и, кроме того, группами ЧВК «Вагнера» и кадыровцами.

Способы ведения этой войны, нападение на гражданские объекты, попытки окружить и изолировать большие города, артиллерийский обстрел и бомбардировки гражданских объектов, являются известной нам по предыдущим войнам российской тактикой терроризирования мирного населения и запугивания населения страны, подвергшейся нападению. В этом нет ничего нового — мы помним трагедии Грозного и Алеппо. На самом деле, тактика, используемая Россией в Украине, во многих аспектах напоминает Чечню и Сирию.

Однако, вне зависимости от используемой тактики, Российская Федерация не достигла поставленных военных целей, то, чего мир опасался в самом начале войны, а украинцы героически обороняются. Подчеркну, украинцы не позволили России достигнуть поставленных военных целей: россияне не взяли Киев, нет и быстрого окружения города, руководство страны не захвачено. Президент Зеленский продолжает оставаться на связи с мировыми лидерами и общественным мнением.

В Киев едут лидеры других стран, в том числе польский премьер (интервью записывалось до визита премьеров Словении, Чехии и Польши в Киев — прим.). Это наступление России не увенчалось успехом. Капитулировать будет не Украина. Поэтому необходимо четко заявить: нужно совсем другое отношение к России, чем было до сих пор, — и это важно.

Считаю, что в этой связи мы должны отдавать себе отчет в том, что много лет в западные СМИ просачивалась российская пропаганда, имели место дезинформация общественного мнения и политическая коррупция — все то, что мы с отвращением наблюдали многие годы. Агрессия Российской Федерации против Украины — это, однако, ушат холодной воды.

— Принимает ли демократический Запад все возможные меры для того, чтобы остановить продвижение кремлевского империализма?

— На мой взгляд, свободный мир, который должен поддерживать Украину всеми возможными средствами, мобилизован недостаточно. Примером тому являются санкции. Для того, чтобы они принесли результаты, они должны быть более жесткими, как говорят политики в моей стране, как говорил Ярослав Качиньский, как говорил премьер-министр и президент. Санкции должны привести к прекращению финансирования российской военной машины.

Кроме санкций, свободный мир должен также высылать четкие политические сигналы. Таким сигналом было бы предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС по политическому признаку с упрощением существующих, применяемых в обычной ситуации, процедур. Cчитаю, что это было бы важным сигналом для украинцев.

Стоит, однако, подчеркнуть, что хоть мобилизация Запада и идет недостаточно быстро и недостаточно массово, поддержка Украины колоссальна, даже вызывает удивление, а мобилизация общества заметна. Лично я горжусь тем, что происходит в Польше и поддержкой, которую получают от нас беженцы. Как и любая польская семья, я имею дело с семьями, которые были вынуждены покинуть Украину. Это огромной всплеск солидарности.

Хотелось бы, однако, подчеркнуть, что в Европейском парламенте я стараюсь также интересоваться и заниматься белорусскими делами, чтобы этот вопрос не уходил с повестки дня, чтобы Лукашенко не спрятался в тени Путина. Вместе с коллегами из нашего региона мы следим за тем, чтобы в наших резолюциях режим Лукашенко не был забыт, и, надеюсь, это принесет должные результаты.

— Достаточно ли Украина получает военной помощи от Запада? Есть ли шансы на введение бесполетной зоны?

— Действительно, Украина получила от Запада современное вооружение, в том числе — противовоздушное, но, к сожалению, оно не в состоянии предотвратить удары с воздуха по гражданским объектам. Отсюда и призывы украинцев к введению бесполетной зоне. В НАТО нет единства по этому вопросу. Тем не менее, я считаю, что сейчас это меняется, потому что повысилось осознание. Свободный мир имеет юридическую обязанность действовать, так как в Украине совершаются военные преступления и, скорее всего, преступления против человечности. Это не вопрос исключительно статьи 5 (устава НАТО о том, что нападение на одного из членов альянса будет рассматриваться как нападение на всех членов НАТО — прим.). Международное право обязывает нас противодействовать масштабным военным преступлениям против мирного населения.

— Российские пропагандисты говорят, что Украина — это лишь «один из этапов обеспечения стратегической безопасности России». Сувалкский коридор в опасности?

— Мы давно знаем, что он находится под угрозой, и стараемся этому противодействовать. НАТО активизировало планы обороны, в окрестностях Сувалок проходят учения. Аппетит у России, однако, неограниченный, и наше внимание и действия должны быть значительно шире. Вы, наверное, знаете о выступлении Патриарха Кирилла, где он говорил о Молдове, Грузии, Казахстане. И мы пытаемся укрепить эти страны, противодействуя российскому империализму там, где это необходимо.

Считаю, однако, что война в Украине развеяла миф о непобедимой русской армии, которая способна стремительно захватить полмира, терроризируя всех. Более того, даже если Украина будет кратковременно оккупирована Российской Федерацией (чего, надеюсь, никогда не произойдет), то абсолютно очевидно, что оккупанты будут не в состоянии удержать добычу. Украинцы показали, что воля к борьбе и патриотизм — залог победы. Украина вдохновляет многих.

— Возможна ли демократическая Россия в сегодняшних границах? Или на ее месте возникнет много государств?

— Не хочу сказать, что это невозможно, потому что не хочу обескураживать какое-либо общество. У нас есть опыт связей с российской оппозицией, а также исторический опыт со времен Мицкевича. В принципе, каждое поколение поляков почувствовало на себе царскую, советскую, затем, снова российскую экспансивную политику. Поэтому, я скептически отношусь к тезисам о том, что в России достаточно просто постепенно демократизировать общество. На мой взгляд, без отказа общества и лидеров оппозиции от экспансивной, агрессивной политики России в отношении соседей, из этой демократизации ничего не выйдет, а угрозы останутся. Несомненно, после этой войны, Россия будет ослаблена, а не усилена. Я думаю, что дальнейшая экспансия под большим вопросом. В подтверждение тому, Россия уже просит помощи у Китая, хотя Китай не так уж и склонен усиливать Россию.

Хотелось бы, однако, вернуться к тому, о чем я говорила ранее, необходимо изменить наше отношение к России. На Западе всегда были такие тенденции, что, когда Россия ослабевала, тут же рассматривался вопрос о том, кто и как может ее усилить. На этот раз все должно быть иначе. Мы не можем наивно или конъюнктурно думать, что инициатором и виновником войны является только и исключительно Путин, что достаточно его сменить, и все станет хорошо, и вернется «business as usual». Эта агрессия, эта война должна иметь очень серьезные последствия, которые не могут ограничиваться только высшими кругами власти.

— Сейчас идет страшная война. Польша, страны Балтии и Украина на стороне Запада. Россия это Россия. Где находится Беларусь в этой борьбе?

— Лукашенко своими связями с Путиным создал для белорусов угрозу нежеланной братоубийственной войны с Украиной. Однако дальнейший ход событий зависит от белорусского общества. На мой взгляд, оно уже сделало большой шаг протестом против преступного режима Лукашенко, против режима, навязываемого белорусам на протяжении многих лет. В Беларуси, несмотря на годы угнетения, разрушения культуры и навязывания московского видения истории, до сих пор живет дух Речи Посполитой, восстания 1863 года, когда равноправные народы поляков, литовцев, белорусов и украинцев рука об руку сражались за свободу. У нас есть общие герои: Костюшко, Калиновский, Мицкевич, Словацкий и Сырокомля — поборники совместной борьбы и пророки свободы.

В нашей части мира случалось так, что драматические события одновременно были шансом для общества. Я могу только склонить голову перед воюющей Украиной в восхищении настроем украинского общества. Считаю, однако, что это время может стать своего рода шансом для белорусов, особенно на геополитической арене и в контексте ослабленной Российской Федерации. Для меня белорусы — неотъемлемая часть Запада, они полностью заслуживают независимого, суверенного, демократического государства, в котором будут процветать белорусская культура и предпринимательство.

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