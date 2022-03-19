В Херсонской области самолет РФ свалился в болото из-за стаи диких гусей

В Херсонской области самолет РФ свалился в болото из-за стаи диких гусей7
- 19.03.2022, 12:17
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О необычном инциденте рассказали очевидцы.
Российские оккупанты потеряли в Херсонской области военный самолет после того, как он столкнулся в воздухе со стаей гусей.
Очевидно, что несколько птиц поневоле стали на пути российской военной машины, говорится в сообщении Энергоатома в Telegram-канале, передает «Главред».
Происшествие случилось в пятницу, 18 марта. О необычном инциденте рассказали очевидцы.
Отмечается, что стая гусей возникла на пути самолета оккупантов в районе Каланчака.
В сообщении подчеркивается, что одна или несколько птиц попали в мотор истребителя оккупантов, в результате чего он свалился в болото.
"Даже природа на стороне нашей страны! Однако гусей жалко!", – сказано в сообщении.