Украинские пограничники публично унизили лукашенковского посла 19.03.2022, 12:27

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«Иуде» выдали его «30 сребреников».

Лукашенковскому послу Игорю Соколу пришлось пройти через публичное унижение со стороны военнослужащих Госпогранслужбы Украины за участие режима Лукашенко в военных преступлениях ВС РФ.

Соответствующее видео обнародовал в субботу, 19 марта, офицер ВСУ Анатолий Штефан.

На нем украинский военный отчитывает Сокола за предательство украинского народа и передает ему символические «30 сребреников» для главы пограничного комитета Беларуси, который содействует отправке российских войск в Украину.

При этом посол принимать «награду» отказался, поэтому сотрудник ГПСУ просто швырнул в него мешочек с мелочью, подчеркнув таким образом свое презрение.

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