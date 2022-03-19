Украинские пограничники публично унизили лукашенковского посла
- 19.03.2022, 12:27
- 2,786
«Иуде» выдали его «30 сребреников».
Лукашенковскому послу Игорю Соколу пришлось пройти через публичное унижение со стороны военнослужащих Госпогранслужбы Украины за участие режима Лукашенко в военных преступлениях ВС РФ.
Соответствующее видео обнародовал в субботу, 19 марта, офицер ВСУ Анатолий Штефан.
На нем украинский военный отчитывает Сокола за предательство украинского народа и передает ему символические «30 сребреников» для главы пограничного комитета Беларуси, который содействует отправке российских войск в Украину.
При этом посол принимать «награду» отказался, поэтому сотрудник ГПСУ просто швырнул в него мешочек с мелочью, подчеркнув таким образом свое презрение.
Іуди...https://t.co/GLExONeBFU pic.twitter.com/TqDOOuYNTQ— Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) March 19, 2022