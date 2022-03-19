закрыть
19 марта 2022, суббота, 12:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинские пограничники публично унизили лукашенковского посла

  • 19.03.2022, 12:27
  • 2,786
Украинские пограничники публично унизили лукашенковского посла

«Иуде» выдали его «30 сребреников».

Лукашенковскому послу Игорю Соколу пришлось пройти через публичное унижение со стороны военнослужащих Госпогранслужбы Украины за участие режима Лукашенко в военных преступлениях ВС РФ.

Соответствующее видео обнародовал в субботу, 19 марта, офицер ВСУ Анатолий Штефан.

На нем украинский военный отчитывает Сокола за предательство украинского народа и передает ему символические «30 сребреников» для главы пограничного комитета Беларуси, который содействует отправке российских войск в Украину.

При этом посол принимать «награду» отказался, поэтому сотрудник ГПСУ просто швырнул в него мешочек с мелочью, подчеркнув таким образом свое презрение.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Господа офицеры, остановите войну!
Господа офицеры, остановите войну! Валерий Сахащик
Эй, кто-нибудь!
Эй, кто-нибудь! Ирина Халип
Начать блицкриг и все закончить матом
Начать блицкриг и все закончить матом Владимир Халип
Горжусь тем, что я белоруска
Горжусь тем, что я белоруска Наталья Радина