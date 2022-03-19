Зачем военные строят переправу около белорусского Петрикова? 5 19.03.2022, 13:49

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Ее возводят в странном с точки зрения тактики месте.

Вчера «Радыё Свабода» опубликовало репортаж из Петрикова.

На съемках видно, что недалеко от существующей паромной переправы военные собирают понтоны. На съемках также заметны единичные образцы военной техники: тягач, танк и плавающий транспортер, пишет «Флагшток».

Может ли использоваться эта переправа российскими войсками?

Вряд ли — в 60 километрах в Мозыре и около Турова есть мосты, а до границы с Украиной еще 50 километров по прямой.

Может ли эта переправа использоваться войсками МО РБ для учений?

Может — на технике на видео нет опознавательных знаков МО РФ или регистрационных номеров.

При этом стоит отметить, что Министерство обороны РБ не информировало о проведении каких-либо воинских учений в Петриковском районе.

В настоящее время в Гомельской области неизвестно о действующих понтонных переправах. Необходимость в них у российских оккупантов отпала после захвата нескольких мостов через Припять в зоне отчуждения около ЧАЭС.

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