ВСУ ликвидировали командира авиационного звена РФ, который бомбил Грузию и Сирию

ВСУ ликвидировали командира авиационного звена РФ, который бомбил Грузию и Сирию11
- 19.03.2022, 14:11
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Майор «долетался» в небе над Украиной.
Украинские военные ликвидировали майора Сергея Волынца, который был командиром авиационного звена ВВС РФ, задействованного в бомбардировках Украины.
Об этом рассказал у себя в Telegram-канале глава Приморско-Ахтарска Максим Бондаренко.
По его словам, ранее российский пилот участвовал в бомбардировках Грузии во время вторжения РФ 2008 года, и Сирии, где кремлевский режим поддерживает диктатора Башара Асада.
Когда именно ВСУ уничтожили самолет Волынца, не уточняется, однако похоронили его 17 марта.