ВСУ ликвидировали командира авиационного звена РФ, который бомбил Грузию и Сирию 11 19.03.2022, 14:11

6,468

Майор «долетался» в небе над Украиной.

Украинские военные ликвидировали майора Сергея Волынца, который был командиром авиационного звена ВВС РФ, задействованного в бомбардировках Украины.

Об этом рассказал у себя в Telegram-канале глава Приморско-Ахтарска Максим Бондаренко.

По его словам, ранее российский пилот участвовал в бомбардировках Грузии во время вторжения РФ 2008 года, и Сирии, где кремлевский режим поддерживает диктатора Башара Асада.

Когда именно ВСУ уничтожили самолет Волынца, не уточняется, однако похоронили его 17 марта.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».