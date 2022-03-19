Командир Брестской десантно-штурмовой бригады: Пересечение белорусской армией границ Украины станет катастрофой для Лукашенко 23 19.03.2022, 14:26

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Валерий Сахащик

Из-за тяжелых потерь диктатор потеряет последнюю опору.

Белорусские солдаты, офицеры и чиновники уже осознают, что российское вторжение захлебнулось в яростном сопротивлении украинцев. С 24 февраля постоянно ходят разговоры, присоединятся ли и когда белорусские силы к наступлению России. Однако недавно появились сообщения о том, что рядовые военнослужащие и старшие офицеры в Беларуси не горят желанием пересекать украинскую границу.

Командир Брестской десантно-штурмовой бригады Валерий Сахащик, подполковник ВДВ запаса, сказал Politico, что «превосходная работа украинских войск является самым важным фактором» удерживающим Беларусь от присоединения к вторжению. «Никто не ожидал такого отпора, — добавил он. — Действия украинской армии, территориальных сил обороны и населения превзошли все прогнозы».

Это нежелание (пересекать украинскую границу), добавил он, доходит и до высшего политического руководства, в том числе белорусского автократа Лукашенко.

«Белорусская армия никогда нигде не воевала, эта армия не готова к внешним конфликтам, — отметил Сахащик. — Лукашенко понимает, что есть большой риск провала белорусской армии и тяжелых потерь. Тогда последние сторонники Лукашенко вполне могут отвернуться от него, и это будет катастрофой для белорусского диктатора».

Это резонирует с недавним конфиденциальным неопубликованным докладом Центра стратегических и внешнеполитических исследований, в котором утверждается, что из-за сильного украинского сопротивления и плохой боеспособности российских вооруженных сил, «позиция Минска относительно российско-украинской войны стремительно эволюционировала от безусловной поддержки Москвы до попыток максимально дистанцироваться от действий России в Украине».

Изменившийся расчет белорусского военно-политического руководства — это еще один пример ошеломительного эффекта от украинского сопротивления российской агрессии в духе поединка Давида с Голиафом, пишет старший научный сотрудник Евразийского центра Atlantic Брайан Уитмор.

Действия Украины на поле боя объединили НАТО, изменили правила игры в отношении масштабов и сферы западной поддержки Украины и санкций против России. Китай взял паузу, что объясняется озабоченностью по поводу того, насколько Поднебесная должна поддерживать Москву. Тоже происходит и с единственным союзником Путина — Беларусью — переосмысление своей поддержки войны Владимира Путина.

После столетий угнетения и агрессии супердержав, Украина показала миру, что она — полноценная страна. Это находит отклик повсюду — от Вашингтона до Брюсселя и Пекина, и даже в Москве и Минске. Мир с болью наблюдает, как молодая демократия борется против гораздо более крупного реваншистского соседа за свой суверенитет и выживание.

Безусловно, Беларусь очень сильно вовлечена в войну, несмотря на ее явное нежелание посылать войска. Лукашенко обеспечил России платформу для вторжения на Украину с севера, а также позволил запускать ракеты с белорусской территории.

Белорусские поезда перевозят на фронт российских солдат и технику. В этом смысле Беларусь во время вторжения Путина является воюющей стороной и должна рассматриваться как таковая. Именно поэтому США 15 марта объявили о новых санкциях против Лукашенко.

В то время как Россия ищет новое пушечное мясо, чтобы бросить его в котел своего вторжения (говорят, дошло уже и до вербовки сирийцев), давление на Беларусь из Москвы, скорее всего, только усилится.

Министр обороны Украины Алексей Резников 11 марта заявил, что командование российских оккупационных войск готовит серию кровавых провокаций — нанесения удара по ряду населенных пунктов на Беларуси. Это будет предлогом для втягивания белорусских сил в войну. Киев обвинил российские самолеты в обстреле белорусских сел из украинского воздушного пространства в то время, когда Путин и Лукашенко встречались в Москве, чтобы вовлечь Минск в боевые действия.

Это не сработало. На данный момент единственными белорусами, которые, как известно, участвуют в путинской войне, являются добровольцы, сражающиеся на стороне Украины.

Вторжение России в Украину и свирепое сопротивление украинцев — это смена парадигмы, которая отразится на геополитике и международных отношениях в предстоящие десятилетия. И это сопротивление может стать похоронным звоном для оси автократов Путин-Лукашенко.

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