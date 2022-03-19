Все лукашенковские дипломаты бежали из Украины 24 19.03.2022, 19:53

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Дипломаты побоялись ехать через украино-белорусскую границу

Лукашенковский посол в Украине Игорь Сокол заявил, что дипломаты, представляющие официальный Минск, покинули страну.

«Мы въехали 18 марта в 13.30 на пункт пропуска. Я выехал в 20.00, а последний наш сотрудник выехал сегодня в 9.00», — сказал посол.

Дипломаты побоялись ехать через белорусскую границу, а пересекли украино-молдавскую границу. Их дальнейший маршрут может выглядеть следующим образом: Молдова-Румыния-Венгрия-Словакия-Польша-Беларусь.

Напомним, украинский офицер-пограничник вручил лукашенковскому послу 30 серебренников для «иуды» Лаппо, который возглавляет погранкомитет Беларуси.

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