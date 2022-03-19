Экс-глава террористов «ДНР» Гиркин написал о поражении России в войне с Украиной 11 19.03.2022, 21:04

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Игорь Гиркин

От Кремля потребуют безоговорочной капитуляции.

Экс-глава террористов «ДНР» Игорь Гиркин в Telegram пишет о поражении России в войне с Украиной. Он уверен, что без мобилизации Кремль ждет крах.

«Еще несколько недель «стояния» — и вместо «взаимоприемлемого компромисса» (на который намекает гнусь Мединский) — «уважаемые украинские партнеры» вновь потребуют от Кремля безоговорочной капитуляции. То есть: вывести войска, сдать Донбасс, вернуть Крым, а дальше - «платить и каяться». Неизбежно», — написал он.

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