Абрамович срочно продает свои активы в Лондоне 2.03.2022, 10:38

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Роман Абрамович

Российский олигарх в ужасе от санкций.

Один из самых богатых олигархов России Роман Абрамович пытается продать не только свой клуб Челси, но и элитную недвижимость в Лондоне, пишет The Times со ссылкой на депутата Криса Брайанта.

По данным депутата, Абрамович «в ужасе от санкций». Крис Брайант обратился к правительству Британии с публичным призывом действовать как можно быстрее, чтобы наложить санкции еще до продажи активов и предотвратить выведение денег Абрамовича.

«Он планирует продать свой лондонский дом уже завтра (2 марта — ред.), а также свою квартиру», — сказал парламентарий из оппозиционной партии лейбористов.

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