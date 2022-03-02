В Гомельскую больницу попал раненый генерал-майор войск РФ

В Гомельскую больницу попал раненый генерал-майор войск РФ30
- 2.03.2022, 11:57
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У генерала оккупантов — тяжелое ранение в области живота.
В РНПЦ Гомеля накануне попал генерал-майор российских оккупантов Сергей Нырков.
Об этом сообщает телеграм-канал «Белые халаты»:
— Раненый захватчик, который поступил вчера в РНПЦ Гомеля, как стало известно — генерал-майор Сергей Нырков.
Ранение: огнестрел в живот, оперирован вчера, состояние стабильное, выведена стома в связи с ранением кишечника. Воевать обратно после такого ранения не поедет. А вот домой поехал — был эвакуирован вчера поздно вечером.