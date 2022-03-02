В Минске на железнодорожном вокзале — паника

В Минске на железнодорожном вокзале — паника10
- 2.03.2022, 15:44
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Люди собрались в длинные очереди за билетами.
Уже несколько дней читатели zerkalo.io сообщают о том, что при покупке билетов на поезда БелЖД у них возникают проблемы. Купить квиток через сайт «железки» не получается, билеты в кассах выписывают от руки. СМИ опубликовали видео длинных очередей в кассы столичного ж/д вокзала.
Сайт БелЖД работает со сбоями, при «Покупке билетов онлайн» система зависает. За проездными документами нужно обращаться в кассы железнодорожных вокзалов. Там квитки выписывают от руки, билеты теперь продаются день в день и только за наличные.
Напомним, ранее о хакерской атаке «из солидарности с украинским народом» на Белорусскую железную дорогу сообщили «Киберпартизаны». БелЖД нигде официально эту информацию не подтверждала и не опровергала.