В Минске на железнодорожном вокзале — паника 10 2.03.2022, 15:44

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Люди собрались в длинные очереди за билетами.

Уже несколько дней читатели zerkalo.io сообщают о том, что при покупке билетов на поезда БелЖД у них возникают проблемы. Купить квиток через сайт «железки» не получается, билеты в кассах выписывают от руки. СМИ опубликовали видео длинных очередей в кассы столичного ж/д вокзала.

Сайт БелЖД работает со сбоями, при «Покупке билетов онлайн» система зависает. За проездными документами нужно обращаться в кассы железнодорожных вокзалов. Там квитки выписывают от руки, билеты теперь продаются день в день и только за наличные.

Напомним, ранее о хакерской атаке «из солидарности с украинским народом» на Белорусскую железную дорогу сообщили «Киберпартизаны». БелЖД нигде официально эту информацию не подтверждала и не опровергала.

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