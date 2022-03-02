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Молдова вызвала белорусского посла «на ковер» за карту, которую показал Лукашенко

  • 2.03.2022, 16:08
  • 3,148
Молдова вызвала белорусского посла «на ковер» за карту, которую показал Лукашенко

Дипломат признал вину чиновников Минобороны Беларуси.

МИД Молдовы вызвал посла Беларуси, пишет newsmakerlive.

Поводом стала карта, которой пользовался Александр Лукашенко на совещании 1 марта, рассказывая о вторжении России в Украину. Ее показала пресс-служба Лукашенко.

На этой карте одна из стрелок, показывающих движение войск в Украину, идет с территории Молдовы.

"Посол Беларуси Анатолий Калинин в беседе с госсекретарем Русланом Болбочаном отметил "некорректное представление информации должностными лицами Министерства обороны Республики Беларусь", — говорят в МИД Молдовы.

Кстати, в видео, которое распространили официальные каналы, Лукашенко по карте объясняет военнослужащим расположение и перемещение войск, а не они ему.

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