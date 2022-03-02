Молдова вызвала белорусского посла «на ковер» за карту, которую показал Лукашенко
- 2.03.2022, 16:08
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Дипломат признал вину чиновников Минобороны Беларуси.
МИД Молдовы вызвал посла Беларуси, пишет newsmakerlive.
Поводом стала карта, которой пользовался Александр Лукашенко на совещании 1 марта, рассказывая о вторжении России в Украину. Ее показала пресс-служба Лукашенко.
На этой карте одна из стрелок, показывающих движение войск в Украину, идет с территории Молдовы.
"Посол Беларуси Анатолий Калинин в беседе с госсекретарем Русланом Болбочаном отметил "некорректное представление информации должностными лицами Министерства обороны Республики Беларусь", — говорят в МИД Молдовы.
Кстати, в видео, которое распространили официальные каналы, Лукашенко по карте объясняет военнослужащим расположение и перемещение войск, а не они ему.