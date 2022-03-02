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Народный депутат Украины взял в плен российского спецназовца ГРУ

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  • 2.03.2022, 16:31
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Народный депутат Украины взял в плен российского спецназовца ГРУ

Военный разоблачил ложь Путина и призвал россиян возвращаться домой.

Народный депутат Роман Костенко вернулся на службу в ВСУ и принял участие в захвате нескольких российских разведчиков в Николаеве.

"Роман Костенко сходил за москалями, как за грибами", - написала его коллега Соломия Бобровская, сообщает Цензор.НЕТ.

Роман Костенко сам выложил видео допроса схваченного разведчика. Несмотря на то, что парень служит в спецназе, оказалось, что он вчерашний срочник, служивший в железнодорожных войсках.

По словам пленника, перед вторжением в Украину им рассказывали, что они идут защищать целостность квазиобразований "ЛНР-ДНР".

Костенко отметил, что ребят-россиян по привычке собрали как пушечное мясо.

"Братцы, все не так, все иначе. Не так, как говорит наш президент. Мы не едем защищать народ, мы оккупанты и захватчики. Поэтому, братцы, лучше уйти и оставить эту землю в покое. Просто погрузиться обратно в машины и ехать назад к семьям, матерям, родителям".

Он признался, что у него есть родители и беременная девушка.

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