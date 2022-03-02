Лукашисты запаниковали из-за «рельсовой войны» в Беларуси 5 2.03.2022, 17:29

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Нечто подобное было сразу после Второй мировой войны.

МВД Беларуси подтвердило диверсии на железной дороге, сообщает euroradio.fm.

Ведомство сообщает, что 28 февраля и 1 марта в Могилевской, Гомельской и Минской областях были "три факта уничтожения сигнального оборудования, блокировки железной дороги". Эти действия кваликованы как "акты терроризма", возбуждено уголовное дело.

Инфраструктуру Белорусской железной дороги начали охранять милиция и внутренние войска. Нечто подобное было после Второй мировой войны, когда еще шла борьба с антисоветским подпольем и диверсантами.

В ночь на 2 марта в Столбцах задержали супругов, которые на железную дорогу положили бревна и подожгли их. Целью акции была остановка движения поездов. В среду еще один "рельсовый партизан" был задержан в Жодино.

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