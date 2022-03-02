К украинским военным попали секретные документы российских военных 2 2.03.2022, 20:35

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Операцию по захвату Украины хотели провести за 15 суток.

Благодаря успешным действиям одного из подразделений ВСУ оккупанты теряют не только технику и живую силу, но и важные документы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативно-тактическую группировку "Восток".

В распоряжении военных оказались планирующие документы одного из подразделений батальонной тактической группы 810 отдельной бригады морской пехоты Черноморского Флота РФ.

Среди документов есть рабочая карта, боевое задание, таблица позывных, таблицы сигналов управления, таблицы скрытого управления, список личного состава и так далее.

"Из полученной информации стало известно, что планирующие документы на войну с Украиной были утверждены еще 18.01.2022, а сама операция по захвату Украины должна была пройти за 15 суток, а именно – с 20.02 по 06.03.

Подразделение врага должно было совершить высадку в ВДК "Орск" в районе населенного пункта Степановка-1 и далее действовать с военными частями 58 армии, а именно – с 177 отдельным полком морской пехоты ЧФ РФ. Конечной целью этих сил было блокирование и взятие под контроль Мелитополя", - сказано в сообщении.

Военные подчеркивают, что не стоит верить пленным, которые утверждают, что приехали в Украину на учения.

"Когда в очередной раз кто-то из пленных скажет, что приехал на учения и заблудился – не верьте! Они знали, они тщательно планировали и готовились. А российским оккупантам скажем одно: оставляйте и дальше свою технику, и тайные документы, они нам понадобятся, во-первых – для наших защитников, во-вторых, – для Гааги", - добавили военные.

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