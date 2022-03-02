Белорусские ученые требуют немедленной остановки всех военных действий РФ, направленных против Украины 7 2.03.2022, 22:54

6,482

Сотрудники Национальной академии наук выступили с заявлением.

Сотрудники Национальной академии наук выступили с заявлением.

– Мы, белорусские ученые, сотрудники Национальной академии наук и простые граждане Республики Беларусь, заявляем решительный протест против военных действий, развязанных вооружёнными силами РФ на территории Украины. Этот фатальный шаг ведёт к огромным человеческим жертвам и подрывает основы сложившейся системы международной безопасности.

Мы осуждаем военную деятельность РФ и стран, которые могут присоединиться к агрессивной военной деятельности на территории суверенного государства. Для нас неприемлемо, что в этой военной агрессии принимает участие Республика Беларусь. Неприемлемо что с нашей территории ведется огонь по украинской земле и разрушаются украинские города. Для этой войны нет никаких разумных оправданий. Украина и братский народ не представляет и никогда не представлял угрозы для безопасности нашей страны. Война против Украины несправедлива и вопиюще бессмысленна.

Мы требуем немедленного прекращения использования территории Республики Беларусь для нападения на суверенное государство. Использование белорусских территорий в агрессии, на правах государства-сателлита, обрекает всех нас на международную изоляцию, на положение страны-изгоя. Это значит, что мы, ученые, теперь не сможем нормально заниматься своим делом: ведь проведение научных исследований немыслимо без полноценного сотрудничества с коллегами из других стран. Изоляция от мира означает культурную и технологическую деградацию нашей страны при полном отсутствии позитивных перспектив. Участие в войне с Украиной — это шаг в никуда.

Мы уважаем украинскую государственность, которая держится на реально работающих демократических институтах. Мы с пониманием относимся к европейскому выбору наших соседей. Мы убеждены в том, что все проблемы в отношениях между нашими странами могут быть решены мирным путем. Украина была и остаётся близкой нам страной. У многих из нас в Украине живут родственники, друзья и коллеги по научной работе. Наши отцы, деды и прадеды вместе воевали против нацизма. Развязывание войны ради геополитических амбиций есть циничное предательство их памяти.

Мы требуем немедленной остановки всех военных действий, направленных против Украины. Мы требуем уважения суверенитета и территориальной целостности украинского государства. Мы требуем мира для наших стран.

Мы солидарны с народом Украины. Наши мысли и сердца с украинскими коллегами - учеными, научными сотрудниками, студентами - которые на протяжении многих лет занимались в Украине научной и научно-технической деятельность.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».