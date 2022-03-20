Канада вводит новые санкции против режима Лукашенко 20.03.2022, 0:17

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Это ответ на участие официального Минска в агрессии против Украины.

Канада вводит новые санкции против белорусских властей в ответ на участие режима Лукашенко в «незаконном и неоправданном вторжении Владимира Путина в Украину». Об этом сообщила министр иностранных дел Мелани Жоли, пишет сайт телеканала «Белсат».

Новых 22 фамилии представителей белорусской власти – это продолжение предыдущего санкционного списка от Канады. На этот раз туда вошли белорусские военные и идеологические работники.

«Мир в ужасе, увидев бессмысленное насилие, которое происходит в Украине. Так же, как Канада вводит жесткие санкции против российского режима, белорусское руководство также должно нести ответственность за создание и поддержку неспровоцированных атак Владимира Путина. Канада умоляет Александра Лукашенко прекратить поддержку российского друга. Мы без колебаний примем дальнейшие действия. Мир наблюдает», – заявила Мелани Жоли.

Все они раньше попали под санкции Евросоюза:

Олег Воинов – начальник Департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны Беларуси, помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества;

Дмитрий Михолап занимает должность заместителя командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны. Участвовал в посадке самолета компании Ryanair с Романом Протасевичем на борту;

Анатолий Булавко – заместитель командующего по идеологической работе – начальник управления идеологической работы Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны. Лично участвовал в посадке самолета с Романом Протасевичем;

Виктор Сойко – заместитель командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Беларуси. Также лично участвовал в посадке самолета с Романом Протасевичем;

Вадим Лукашевич – начальник отдела информации Главного управления идеологической работы Министерства обороны Беларуси;

Дмитрий Заброцкий – первый заместитель начальника главного финансово-экономического управления Министерства обороны Беларуси;

Олег Копыл – первый заместитель начальника Главного управления – начальник отдела морально-психологического обеспечения Главного управления идеологической работы Министерства обороны Беларуси;

Леонид Косинский является помощником министра обороны Беларуси и отвечает за идеологическую работу в Вооруженных силах. Он также является начальником Главного управления идеологической работы в Министерстве обороны Беларуси;

Игорь Можиловский – помощник министра обороны Беларуси по военной экономике и военным финансам. Он также является начальником главного финансово-экономического управления Минобороны Беларуси;

Сергей Саута – начальник департамента правового обеспечения Министерства обороны Республики Беларусь;

Дмитрий Сурович – заместитель командующего по вооружению, начальник Управления вооружений Северо-Западного оперативного командования Беларуси;

Иван Богуславский – начальник Главной военной инспекции Вооруженных сил Минобороны Беларуси;

Юрий Пейганович – заместитель командующего по тылу ВВС и ПВО Республики Беларусь, начальник управления;

Александр Бас – заместитель командующего Белорусским западным оперативным командованием;

Дмитрий Бекрен – заместитель командующего армии по идеологии, начальник отдела идеологии западного оперативного командования Беларуси;

Вадим Шадура занимает должность начальника штаба – первого заместителя командующего войсками Северо-Западного оперативного командования Беларуси;

Виталий Кильчевский занимает должности заместителя командующего по вооружениям;

Валерий Янушкевич – заместитель командира части по идеологической работе – начальник отдела идеологической работы Северо-Западного оперативного командования Беларуси;

Сергей Гринюк – заместитель командира части по тылу, начальник отдела тыла Западного оперативного командования Беларуси;

Вячеслав Ленкевич – заместитель командующего по тылу, начальник тыла Северо-Западного оперативного командования Беларуси;

Александр Науменко – командующий войсками Северо-Западного оперативного командования Беларуси;

Владимир Кулажин – заместитель командующего войсками Северо-Западного оперативного командования Беларуси.

В сообщении отмечено, что они, как высокопоставленные военные участвуют в деятельности Беларуси по поддержке российской агрессии против Украины.

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