Украина 25-ый день героически противостоит оккупантам (онлайн) 1 20.03.2022, 8:12

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(Обновляется) Хроника основных событий.

25-ый день украинские защитники героически противостоят российским оккупантам. Противовоздушной обороной Воздушных сил ВС Украины только за минувшие сутки сбиты три российских боевых вертолета.

Подчеркивается, что в течение суток враг активных наступательных действий не проводил. Из сводного отряда 331-го гвардейского парашютно-десантного ударного костромского полка, участвовавшего в боевых действиях на Киевском направлении, остался в живых один военный.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию 25-ых суток войны. Что происходило в Украине 19-го марта вы можете посмотреть в нашем предыдущем онлайне.

Специальный эфир телеканала «Украина 24»

09:40 Украинский журналист Андрей Цаплиенко сообщает, что находящиеся в Беларуси солдаты российской армии начинают грабить дома белорусов.

09:35 Оккупанты убили 115 детей в Украине с начала полномасштабной войны. Более 140 ранены.

09:22 В результате обстрела Индустриального района Харькова в ночь на 20 марта погибли 5 мирных жителей, среди них — 9-летний мальчик.

09:11 Российские войска полностью уничтожили Мариупольский металлургический комбинат «Азовсталь». Это был один из самых крупных заводов в Европе.

09:06 Кто поджёг могилевский «Кроноспан»?

09:01 Белорусские художники создали Аллею солидарности с Украиной в Вене.

08:56 Связанные с Россией и Беларусью активы почти на $3 миллиарда обнаружены в финансовых учреждениях Багамских Островов — Центробанк островного государства.

Речь идет о международных банках и трастовых компаниях. Ранее Багамы присоединились к санкциям против России и режима в Беларуси.

08:50 Американский генерал-лейтенант в отставке, бывший командующий войсками США в Европе, ветеран войн в Ираке и Афганистане Бен Ходжес дал эксклюзивное интервью сайту Charter97.org.

08:44 Ветеран Якуб-Томаш Новаковский поддержал украинцев. Он был в рядах польской Армии Крайовой и участвовал в Варшавском восстании в 1944 году.

08:39 Ночное обращение президента Украины Владимира Зеленского по итогам 24-го дня войны:

08:33 Руководство России может готовить подземный город на востоке страны на случай ядерной войны. Об этом косвенно свидетельствуют совершенные 17 марта правительственные рейсы.

Во времена Союза были подземные центры управления, где в автономном режиме можно было жить несколько месяцев, заявил руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах, генерал армии Николай Маломуж.

08:28 Утро в российском Саратове начинается не с кофе. Такая очередь выстроилась за сахаром на Театральной площади в центре города.

08:24 Войска РФ подходят к границе Беларуси с Украиной и попытаются её перейти, заявил советник министра МВД Украины Вадим Денисенко.

То, что территорию Украины покинули белорусские дипломаты, Денисенко называет тревожным сигналом.

08:18 В ВСУ показали кадры применения Humvee (HMMWV) - находящихся на вооружении украинской армии американских автомобилей.

08:13 Австралия запретила продавать России глинозем и алюминий, необходимые для создания боеприпасов.

08:10 Разведка Британии: «Одной из главных целей России в первые дни войны было получить контроль над воздушным пространством Украины — сделать это оккупантам не удалось, что значительно замедлило наступление.

Украинские военные продолжают эффективно защищать воздушное пространство».

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