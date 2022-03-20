Кто поджег «Кроноспан»? 4 Артем Черников

20.03.2022, 8:41

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Наше главное оружие — страйк.

В четверг вечером в Могилеве горело предприятие «Кроноспан». Завод, построенный в южной промзоне, производит плиты OSB и, как теперь выясняется, имеет минимум собственных рабочих. Однако постоянно занимается привлечением подрядных организаций, что позволило производить продукцию с минимальными затратами на рабочую силу. А сам завод построен в свободной экономической зоне, что дает право на весомые льготы налогообложения.

Помимо жесткой экономии на зарплатах рабочих, предприятие никогда особо не заботилось об их безопасности на рабочем месте и охране окружающей среды. В древесные плиты, которые изготавливает предприятие, входит до 10% специального клеевого состава, который содержит синтетические смолы. Они в свою очередь содержат в своем составе формальдегид, который является канцерогеном и имеет очень резкий неприятный запах.

Местные жители еще со времен начала строительства выступали против подобного предприятия рядом с городом. Причины более чем ясны. Во-первых, масштабная вырубка леса, а во-вторых, загрязнение воздуха и воды, сопровождающиеся ужасным запахом на полгорода. Есть информация о том, что предприятие часто увлекалось ночными выбросами, что создавало неприятный запах в близлежащих районах Могилева. В 2018 году на должностных лиц предприятия даже было заведено уголовное дело по факту загрязнения поверхностных вод. Те, кто знаком с запахом формальдегида, понимают о каком смраде идет речь. Скорее всего, именно поэтому в качестве рабочих, в основном, берут организации подрядчиков. Ведь им не надо платить материальную помощь к отпускам на оздоровление, нет необходимости плановых медосмотров, не нужно заботиться о ПДК рабочей зоны. По факту -безалаберность и халатное отношение превращают южную промзону Могилева в территорию экологического бедствия.

Об этом мало кто вспоминал, пока до предприятия не добрались международные санкции. Сейчас завод не может нормально рассчитаться с рабочими. С января подрядная организация ООО «ПромКлинСервис» не может получить деньги за выполненную работу. Предприятие «Кроноспан» не подписывает акты выполненных работ, оттягивая оплаты. А в условиях падения курса рубля зарплата рабочих, назначенная в 1000 рублей, уже обесценилась практически вдвое и продолжает снижаться. Любые жалобы рабочих были проигнорированы всеми организациями и судами, так как они работают по договору подряда и не считаются официальными работниками «Кроноспана». Очередное «кидалово» со стороны воров и назначенцев.

В этой ситуации неудивительно, что предприятие, столкнувшееся с экономическими проблемами, загорелось. В частности, это позволит получить страховку, которая, возможно, поможет рассчитаться с подрядчиками. Либо рабочие просто отомстили холуям за задержку зарплаты. Естественно, не исключена и случайность. Но, как всем нам известно, случайности неслучайны.

Пожар на «Кроноспане» - не единственное производственное происшествие за эту неделю. В пятницу утром остановился один из самых важных цехов на предприятии «Гродно Азот» - цех «Аммиак - 4», а следом и зависимый от него цех «Карбамид-4». Проблема возникла из-за сбоя в работе оборудования системы очистки. Как сообщают бывшие коллеги с предприятия, выход очистки из строя был вопросом времени. Как обычно, на сообщения рабочих о проблемах на производстве руководство молча отводило глаза. Во время плановых ремонтов на предприятии не производится достаточное количество работ для последующей корректной деятельности.

Складываете впечатление, что поочередно предприятия в Беларуси объявляют кровавому режиму страйк. А сами рабочие, которые действительно начали подходить к ситуации в режиме итальянской забастовки, становятся настоящими партизанами. БелЖД - достойный пример борьбы. Каждый день рабочие этой организации оказывают сопротивление перевозкам оружия русских фашистов по нашим железнодорожным путям.

Но все мы прекрасно понимаем, что это только начало всеобщей массовой волны протеста по всей стране, в которой рабочие станут колоссальной силой. Мы, белорусы, точно не хотим войны с Украиной. Мы не имеем права ждать, когда синие пальцы узурпатора приведут к синим курам на наших прилавках. Поэтому организовываться нужно уже вчера.

С проблемой проявления жестокости необходимо бороться. Победить злобу и агрессию может только мощнейшая сила добра и сочувствия, которая выключает станки, складывает инструменты, отключает рубильники. Ситуация не меняется сама по себе, необходимы конкретные действия, которые принесут мир и избавят нас от военных преступников. Мы должны предпринять все возможные методы, чтобы остановить войну, которую развязали Лукашенко и Путин. И наше главное оружие - страйк.

Стачке быть!

Артем Черников, специально для телеграм-канала «Баста!»

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