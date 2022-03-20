Российские солдаты начали грабить белорусов? 4 20.03.2022, 9:36

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Лукашенко пустил в страну бандитов.

Украинский журналист Андрей Цаплиенко обнародовал информацию о том, что находящиеся в РБ солдаты российской армии начинают грабить дома белорусов.

Об этом он написал в Telegram.

Цаплиенко отметил: "Поступает информация, что в приграничных районах Гомельской области солдаты войск ВС РФ стали заниматься грабежами у местного населения".

Кроме того, известно, что большое количество солдат РФ, находящихся на территории Беларуси, злоупотребляют спиртным, периодически (или постоянно) под алкогольным опьянением".

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