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Дочь Пескова обиделась на санкции США

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  • 20.03.2022, 10:10
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Дочь Пескова обиделась на санкции США

Она жалуется, что не сможет больше путешествовать.

Дочь пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова Елизавета в интервью российскому изданию The Insider заявила, что была ошеломлена санкциями, в частности, обвинением в том, что она «развязывает войну». Напомним, Дмитрий Песков, его жена и двое взрослых детей попали в санкционные списки США еще 11 марта.

— Для меня это совершенно несправедливо и необоснованно, — заявила Пескова в разговоре с Insider. — Я был очень удивлен, потому что странно вводить санкции [в отношении] человека, которому 24 года и который не имеет никакого отношения к ситуации. Я расстроена, потому что хотела бы путешествовать и люблю разные культуры.

Правда, Пескова отметила, что санкции в финансовом плане на нее не повлияют.

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