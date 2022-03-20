Дочь Пескова обиделась на санкции США

Дочь Пескова обиделась на санкции США59
- 20.03.2022, 10:10
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Она жалуется, что не сможет больше путешествовать.
Дочь пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова Елизавета в интервью российскому изданию The Insider заявила, что была ошеломлена санкциями, в частности, обвинением в том, что она «развязывает войну». Напомним, Дмитрий Песков, его жена и двое взрослых детей попали в санкционные списки США еще 11 марта.
— Для меня это совершенно несправедливо и необоснованно, — заявила Пескова в разговоре с Insider. — Я был очень удивлен, потому что странно вводить санкции [в отношении] человека, которому 24 года и который не имеет никакого отношения к ситуации. Я расстроена, потому что хотела бы путешествовать и люблю разные культуры.
Правда, Пескова отметила, что санкции в финансовом плане на нее не повлияют.