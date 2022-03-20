Украинская разведка: В ближайшие дни Беларусь вступит в войну с Украиной на стороне РФ 40 20.03.2022, 12:39

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Белорусские военные станут пушечным мясом на украинской территории.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявляет, что существует высокая угроза наступления из Беларуси на волынском направлении, сообщает «Украинская правда».

«Угроза наступления из Республики Беларусь на волынском направлении оценивается как высокая», — заявили в Генштабе Украины.

Детали: В то же время в Генштабе отметили, что силы обороны Украины готовы дать отпор.

По данным разведки, в течении ближайших 1-2 дней Беларусь вступит в войну с Украиной на стороне России.

По данным источников среди военных и силовиков, несмотря на сопротивление со стороны рядовых военных и жителей Беларуси, решение принято Лукашенко.

Источник – представитель силового блока отметил, что белорусы нигде не воевали, не имеют ни боевого опыта, ни понятных им причин для войны с Украиной. Он считает, что белорусские военные станут пушечным мясом на территории Украины.