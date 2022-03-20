В Генштабе Украины назвали общие потери российских войск

В Генштабе Украины назвали общие потери российских войск5
- 20.03.2022, 13:46
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Потери оккупантов продолжают расти.
Российские войска продолжают нести потери в результате столкновений с украинскими защитниками.
Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, с 24 февраля по 16 марта их ориентировочное количество составило:
личного состава — около 14800 человек,
танков — 476 единиц,
боевых бронированных машин — 1487 единиц,
артиллерийских систем — 230 единиц,
РСЗО — 74 единиц,
средств ПВО — 44 единицы,
самолетов — 96 единицы,
вертолетов — 118 единиц,
автомобильной техники — 947 единиц,
кораблей/катеров — 3 единицы,
цистерн с ГСМ — 60 единиц,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 21 единиц,
специальной техники — 12 единиц.
«Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий», — отметили в Генштабе.