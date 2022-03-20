В Генштабе Украины назвали общие потери российских войск 5 20.03.2022, 13:46

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Потери оккупантов продолжают расти.

Российские войска продолжают нести потери в результате столкновений с украинскими защитниками.

Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, с 24 февраля по 16 марта их ориентировочное количество составило:

личного состава — около 14800 человек,

танков — 476 единиц,

боевых бронированных машин — 1487 единиц,

артиллерийских систем — 230 единиц,

РСЗО — 74 единиц,

средств ПВО — 44 единицы,

самолетов — 96 единицы,

вертолетов — 118 единиц,

автомобильной техники — 947 единиц,

кораблей/катеров — 3 единицы,

цистерн с ГСМ — 60 единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 21 единиц,

специальной техники — 12 единиц.

«Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий», — отметили в Генштабе.

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