Украинская разведка: Путин и Шойгу готовятся задействовать в войне против Украины несовершеннолетних 20.03.2022, 15:58

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Аналогичные действия проводились военным руководством нацистской Германии.

Президент РФ Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу рассматривают возможность привлечения к боевым действиям против Украины несовершеннолетних граждан России из-за нехватки живой силы для пополнения рядов армии, сообщает «Зеркало недели. Украина» со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины.

«Из-за нехватки живой силы для пополнения рядов оккупационной армии руководство Кремля рассматривает возможность привлечения к боевым действиям несовершеннолетних граждан РФ», - говорится в сообщении.

Отмечается, что Шойгу подписал указ «Об организации привлечения членов военно-патриотического общественного движения "Юнармия" к проведению специальной операции на территории Украины».

В приказе говорится о подготовке отчетности потенциального человеческого резерва в возрасте 17-18 лет для привлечения к боевым действиям в составе оккупационной армии.

Высшее военное руководство России должно предоставить предложения по проведению подготовки указанного личного состава в кратчайшие сроки. Сообщается, что контроль за исполнением приказа будет проводить начальник главного военно-политического управления ВС РФ Геннадий Жидко.

«Юнармия» – это российская детско-юношеская милитарная организация при Министерстве обороны РФ. Выделяется радикальной пропагандистской работой среди российской молодежи. Членами организации стают дети с 8 лет.

«Аналогичные действия проводились военным руководством нацистской Германии во время Второй мировой войны. С 1943 года ученики старших классов в подразделениях «Гитлерюгенда» привлекались к службе в зенитно-артиллерийских частях. А с сентября 1944 по январь 1945 года на службу в гитлеровскую армию было привлечено 150 000 несовершеннолетних девушек», - отметили в ГУР Минобороны.

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