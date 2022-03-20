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В войсках российских оккупантов стремительно растет количество «отказников»

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  • 20.03.2022, 16:56
  • 15,606
В войсках российских оккупантов стремительно растет количество «отказников»

«Отказников» пытаются запугивать.

Увеличивается количество оккупантов, которые отказываются от дальнейшего участия в войне.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны.

"В Херсонской и Николаевской областях в оккупационных подразделениях, которые принимали участие в непосредственных боевых столкновениях с украинскими воинами, резко увеличивается количество так называемых "отказников". Увидев реальную силу защитников Украины и поняв свои ближайшие перспективы, оккупанты уже не интересуются легким заработком и возможностью мародерства, которые им обещали перед вторжением в Украину", - говорится в сообщении.

Военная разведка Украины фиксирует рост отказов оккупантов от дальнейшего участия в войне. Осознавая свое будущее, "освободители" также массово обращаются к своим родственникам с просьбой посодействовать их возвращению домой. Командиры оккупационных подразделений пытаются изолировать "отказников" от остального личного состава и держать под охраной. Запугивают уголовной ответственностью и репрессиями против родственников.

В то же время на территории страны-агрессора после обращения родственников "отказников" в воинские части их уверяют, что с солдатами все хорошо и они находятся на территории Крыма.

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