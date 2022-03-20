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МИД Латвии выступил за ужесточение санкций против Беларуси

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  • 20.03.2022, 18:21
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МИД Латвии выступил за ужесточение санкций против Беларуси

Эдгар Ринкевич призвал также к закрытию портов для российских судов.

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич призвал ужесточить санкции против России и Беларуси. Включая закрытие европейских портов для российских судов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Латвии в Twitter.

«Отправляемся в Брюссель в Совет министров иностранных дел ЕС, мы должны продолжать вводить больше санкций против России и Беларуси, включая закрытие европейских портов российских судов. Усилить поддержку Молдове и пересмотреть наш стратегический компас, чтобы отреагировать на новую реальность” , - написал он.

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