МИД Латвии выступил за ужесточение санкций против Беларуси

МИД Латвии выступил за ужесточение санкций против Беларуси2
- 20.03.2022, 18:21
- 4,550
Эдгар Ринкевич призвал также к закрытию портов для российских судов.
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич призвал ужесточить санкции против России и Беларуси. Включая закрытие европейских портов для российских судов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Латвии в Twitter.
«Отправляемся в Брюссель в Совет министров иностранных дел ЕС, мы должны продолжать вводить больше санкций против России и Беларуси, включая закрытие европейских портов российских судов. Усилить поддержку Молдове и пересмотреть наш стратегический компас, чтобы отреагировать на новую реальность” , - написал он.