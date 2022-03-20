Украина предлагает белорусским военным сразу сдаваться в плен 2 20.03.2022, 19:07

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Белорусские военные не хотят воевать в братской стране.

Белорусские военные не хотят воевать, Украина предлагает им сразу сдаваться в плен.

Об этом заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр на телемарафоне UAразом, передает unian.net.

Она отметила, что сейчас территорию Беларуси использует Россия для атак на Украину, но среди белорусских военных нет желания выполнять преступные приказы.

"Есть уже официальная информация на странице Генерального штаба ВСУ по подготовке к активным агрессивным действиям со стороны границы с Беларусью. Но здесь ситуация очень интересная. Мы знаем, что территорию Беларуси используют именно Российская Федерация для того, чтобы совершать агрессивные действия. Но есть позиция военных в Беларуси. И среди них уже зреет страх и нежелание выполнять это распоряжение, если оно будет, потому что они уже видят, что здесь происходит. У них понемногу рушится миф о непобедимой русской армии. Они уже начинают отдавать себе отчет, что на самом деле выполнение такого приказа – это совершение военного преступления", – сказала Анна Маляр.

По ее словам, украинская сторона пытается ответить на запрос белорусских военных предоставить информацию о том, как лучше сдаться в плен.

"Потому что там высок запрос на сдачу в плен, если начнутся такие активные действия, и у них не будет выхода", - сказала замминистра обороны Украины.

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