На ЧАЭС проведена частичная ротация персонала 1 20.03.2022, 19:27

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На замену эвакуированного персонала отправились 46 добровольцев-работников станции.

На Чернобыльской атомной электростанции, которую захватили российские военные и удерживали в заложниках работников, сегодня удалось провести частичную ротацию персонала и эвакуацию находившихся там людей.

Об этом сообщает Государственное специализированное предприятие "Чернобыльская АЭС".

"За этот день удалось вывезти 64 человека: 50 человек сменного персонала ЧАЭС, 9 служащих Национальной гвардии Украины (8 женщин и 1 онкобольной), 1 служащая Государственной службы чрезвычайных ситуаций, 4 "сталкера"", - говорится в сообщении.

В ГСП ЧАЭС отметили, что персонал находился на рабочих местах около 600 часов, "героически выполняя свои профессиональные обязанности и поддерживая надлежащий уровень безопасности".

Отмечается, что на замену эвакуированного персонала ЧАЭС отправилось 46 добровольцев-работников станции, которые будут обеспечивать функционирование предприятия.

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