США обсуждают с Турцией отправку Украине С-400 21 20.03.2022, 19:45

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В обмен на снятие санкций.

Официальный представитель Пентагона заявил, что Соединенные Штаты ведут переговоры с Турцией об отправке Украине зенитных ракетных систем С-400. Передача вооружения возможна в обмен на возвращение Турции в американскую программу производства истребителя пятого поколения F-35 и снятие с Анкары санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News Arabia.

"Мы ведем постоянные переговоры с Анкарой об отказе от системы С-400 и отправке ее Киеву в обмен на возвращение Турции в программу F-35 и снятие с нее санкций", - заявил представитель Пентагона.

Отметим, что Россия и Турция заключили контракт на поставку Москвой Анкаре ЗРС С-400 в 2017 году. Турция первой из стран НАТО приобрела у России эти системы.

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