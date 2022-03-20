KLM и Lufthansa не пускают россиян на свои рейсы с транзитом в Европе 16 20.03.2022, 20:32

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Санкции в действии.

Флагманская немецкая авиакомпания Lufthansa а также нидерландская KLM не пускают россиян на рейсы из Стамбула с транзитом по Европе.

Об этом сообщает РБК-Україна со ссылкой на телеграм-канал Санкции в РФ".

О массовых отказах в посадках на борты компаний сообщают российские пассажиры, которые приобрели билеты из Стамбула с пересадкой в городах Европы.

К примеру, есть сообщения о недавнем недопуске на рейсы из Стамбула в Мексику с пересадкой в Амстердаме, в Доминикану с пересадкой во Франкфурте.

Так, на одном из форумов аэропорта Франкфурт-на-Майне пассажир из России написал, что купил билет на рейс авиакомпании Lufthansa по маршруту "Стамбул-Канкун" с трансфертом во Франкфурте. Однако улететь ему не удалось.

"В Стамбуле не зарегистрировали на рейс, аргументируя тем, что нет шенгена. В билете на этот счет отметок нет. Видимо, запрет из-за политики России", — допустил россиянин.

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