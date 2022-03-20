При попытке наступления на Киев оккупанты потеряли отряд танкового полка 2 20.03.2022, 21:39

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Оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на вечер 20 марта.

Идет 25-й день войны - во время очередной попытки наступления на Киев, российские оккупанты потеряли сводный отряд 6-го танкового полка. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в воскресенье, 20 марта.

Для восполнения потерь личного состава подразделений военные комиссариаты Кубани, Приморского края, Ярославской области и регионов уральского федерального округа проводят скрытую мобилизацию. Население этих регионов не желает участвовать в войне, есть массовые случаи уклонения от службы.

На отдельных направлениях в Броварском районе подразделения противника остаются отрезанными от поставок горючего и продовольствия.

Также во время визита руководителя ливийской национальной армии Халифа Хафтара в Москву, были достигнуты договоренности о направлении ливийских "добровольцев" в Украину, с целью участия их в войне на стороне РФ. Переброска военных наемников, вероятно, будет производиться за счет ЧВК Лига (бывшая Вагнер), самолетами воздушно-космических сил России.

Тем временем в ОРДЛО продолжается мобилизация. Руководство техникумов, институтов вызывает студентов от 18 лет для так называемой регистрации. У большинства мобилизованных нет опыта и желания участвовать в боевых действиях. Также их экипировка устарела.

В свою очередь в Херсоне оккупанты начали замену военных подразделений на подразделения Росгвардии и полиции.

Наконец, российские пропагандисты начали подготовку населения России к длительной войне, рассказывая якобы об успехах так называемой "специальной военной операции" и проводя публичные мероприятия в поддержку войны против Украины.

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