Отечественная война украинского народа (онлайн) 21.03.2022, 8:10

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Фото: Efrem Lukatsky/AP

(обновляется) Главные события 26-го дня.

26-й день ВСУ отбивают атаки российских агрессоров. Украинская разведка сообщает, что в ближайшие дни Лукашенко может вступить в войну на стороне России. Российские войска продолжают блокаду Мариуполя, а также варварские обстрелы Чернигова, Киева, Харькова и Николаева.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию 26-ых суток войны. Что происходило в Украине 20-го марта вы можете посмотреть в нашем предыдущем онлайне.

Специальный эфир телеканала «Украина 24»

10:00 Сумские спасатели ликвидировали утечку аммиака на предприятии «Сумыхимпром».

09:55 В РФ поставки соков и молока в магазины начали срываться из-за нехватки тары для хранения продукции. Участники рынка столкнулись с дефицитом тетрапака и картона.

09:50 На юге Украины 80 отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ уничтожила подразделение предателей из оккупированного Перевального.

09:44 Украинские защитники захватили в Николаевской области супер-трофей - новую командно-штабную машину Р-149МА1 армии РФ. Она является элементом автоматизированной системы управления войсками РФ известной как "Созвездие".

Вместе с машиной украинские воины получили и доступ к полной информации о позициях и силах врага.

09:38 Как над безумным Лукашенко потешаются в Сети:

09:32 Евросоюз работает над пятым пакетом санкций в отношении России, а также рассматривает вопрос о введении эмбарго на поставки нефти из РФ.

09:26 Жители временно оккупированного Мелитополя записали трогательное обращение к ВСУ с просьбой быстрее их освободить.

09:20 Что происходит в жестких дискаунтерах Беларуси? Репортаж из магазинов супернизких цен.

09:14 Морской бой прямо сейчас проходит недалеко от Одессы. Ранее там было замечено 2 российских корабля. По сообщениям местных СМИ, один из них уже подбит украинским флотом.

09:07 В Сети появилось видео, где украинский солдат демонстрирует плачевное состояние российской каски.

09:00 Горит российский УАЗ, который «забрел» в поля в Николаевской области.

08:51 В Сумах на крупном химическом предприятии в результате обстрела произошла утечка аммиака.

08:46 Как ВСУ нейтрализовали склад боеприпасов российских оккупантов.

08:41 Посол Китая в США Цинь Ган заявил, что его страна «не поставляет оружие либо боеприпасы» ни одной из сторон, участвующих в войне. По словам посла, Китай «против войны».

08:35 Украинские пограничники показали собак, которые помогают защищать страну.

08:27 Ночное обращение Владимира Зеленского: «Российские военные никак не находят дорогу домой. Поэтому наши военные помогают им с дорогой на Божий суд».

08:21 В Москве покончил с собой украинский математик Константин Ольмезов.

08:17 ВСУ разбили россиян под Сумами. Украинские воины уничтожили часть российской техники, в том числе «супермодный» «Черный орел», а оккупанты бежали на кладбище.

08:13 Путин, похоже, меняет тактику в войне с Украиной, пишет The Wall Street Journal. По словам трех высокопоставленных чиновников США, российский правитель из-за провалов по взятию Киева попытается отжать у Украины восточные и южные регионы, создав, таким образом, сухопутный коридор в Крым.

Также Кремль хочет заставить Банковую пойти на его условия путем хаотичных бомбардировок городов и дальнейшего осаждения населенных пунктов.

08:10 Силы сопротивления Черниговщины работают. Украинские военные уничтожили два "КамАЗа" оккупантов с боеприпасами и провиантом.

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