Что происходит в жестких дискаунтерах Беларуси? 8 21.03.2022, 8:59

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Репортаж из магазинов супернизких цен.

Пару недель назад в российских магазинах стали бороться с хапуном и ограничили продажу некоторых товаров в одни руки — потому что люди стали сметать сахар, муку, макароны, подсолнечное масло. TikTok пополняется новыми видео, как покупатели в России едва не дерутся за упаковку крупы, а что у нас? Журналист «Онлайнера» Кристина Сухаревич вернулaсь в магазины супернизких цен, где былa примерно полгода назад, ведь именно там, по идее, дешевле всего закупаться про запас.

Ассортимент в магазинах в принципе схожий: продукты питания, в том числе мясо и молочка, бытовая химия, что-то для сада и огорода, минимум посуды. В «Доброцене» и «Светофоре» больше товаров ноунэйм, зато в последнем есть даже мебель. «Грошык» в этой тройке игроков больше всего похож на обычный супермаркет с привычными продуктами.

«Доброцен»

Ближайший к Минску магазин российской сети жестких дискаунтеров «Доброцен» находится в Жодино. На парковке около двадцати машин, в одну из них загружают продукты пакетами из трех тележек.

— Вы закупились на несколько месяцев?

— Мы всегда сюда приезжаем после зарплаты, закупаемся на месяц. Сколько брали обычно, столько взяли и сейчас. Брать про запас, чтоб мышей кормить или чтоб заводилась моль — в этом нет никакого смысла абсолютно, — рассказывает женщина, которая приехала в жодинский «Доброцен» из деревни Студенка.

— У нас в деревне есть и автолавка, и свой магазин, и в Смолевичи можно подъехать, — продолжает она. — Но нам нравится «Доброцен», потому что мы сюда приехали — и все можем купить. Для себя, для детей, для сада-огорода. И по ценам нормально.

Сейчас взяли колбасы, крупы, куриные яйца, детям кукурузные палочки и печенье, краску для волос маме, краску для волос мне. Всего вышло 177 рублей 80 копеек, нас в семье шестеро, свое хозяйство. Еще на протяжении месяца будем что-то докупать. Мой муж ехал в «Горгаз» и взял меня с девчатами-подружками.

Смотрим, почем кофе. У касс — молотый Lavazza в вакуумной упаковке, 11,7 рубля за 250 грамм, это почти 47 рублей за килограмм, столько же он стоит в супермаркетах Минска. Кофе молотый Jardin Americano Crema здесь по 12 рублей до 35%-ной скидки — в Минске такой мы видели за 8,4 рубля.

А здесь точно магазин низких цен? Точно. Об этом сообщают соседние ценники на чай.

Если вы задавались вопросом, что можно купить за 5 копеек, то у нас есть ответ: примерно столько (даже меньше) стоит пакетик чая из этой коробки. Общая цена 85 копеек.

Но мы пришли смотреть не на чай, а на социально значимые товары. Ищем масло, муку, сахар, крупы.

Растительного масла много, коробки. Наш фотограф замечает: оно же не подсолнечное, а рапсовое либо рапсово-подсолнечное! На наше недоумение реагирует какой-то дядечка-покупатель.

— Не смотрите на него так, оно хорошее. Я на нем картошку жарю, блины. Берите, не почувствуете разницы.

Спрашиваем у внезапного эксперта по рапсово-подсолнечному маслу, где мука, где сахар.

— Сахара нет. И муки нет? Там стояла, — показывает на угол магазина. — Я лично брал здесь «Лидскую» упаковку 2 килограмма по 1,99 неделю назад.

Это особенность магазинов низких цен. Здесь люди помнят, что где сколько стоит.

— Такой рис я видела в другом месте по 4 рубля 13 копеек.

— Такая вода здесь стоит на 12 копеек дешевле.

А мука в «Доброцене» вообще-то есть, но не «Лидская» двухкилограммовая (дефицит сейчас), а ржаная в мешках.

По магазину медленно бродят человек двадцать — совсем не толпа для такого большого помещения, поэтому здесь тихо и спокойно. У большинства маленькие корзинки, в них банальный повседневный набор: хлеб, молоко. Никакого хапуна нет и близко — по крайней мере, мы его не заметили.

Да и брать про запас особо нечего. Бакалея довольно специфическая: пакеты с белой фасолью, нутом, молотым горохом. Зато много, очень много гречки — на зависть россиянам. Нет завала макарон, который мы видели в прошлый раз. Зато пачка макарон Pasta Zara меньше двух рублей, когда в Минске они стоят все четыре. Показалось, что четверть полок «Доброцена» заняты сладостями — рулетами, конфетами, печеньями, пряниками.

Ассортимент непродовольственных товаров поредел. На полке косметики много средств для демакияжа. Зато есть шампунь за 4 рубля за почти полный литр. В прошлый раз мы видели здесь таблетки для посудомоечных машин, в этот раз не нашли.

Кастрюли и сковородки в ассортименте. Дешево. Мы прихватили с собой крышку для сковородки за 4 рубля с хвостиком.

Приводим цены на некоторые товары.

«Грошык»

Вообще-то мы пошли по жестким дискаунтерам, потому что увидели в соцсетях фотографии пустых полок в «Грошыке» и решили посмотреть: неужели так на самом деле? Местами действительно так. Но драмы вроде как нет. Тем не менее сложно не заметить, что сильно сузился выбор консервированного горошка, кукурузы, оливок и маслин.

На входе ловим пару с тележкой, доверху забитой продуктами. Ребята не хотят ни фотографироваться, ни разговаривать и немного грубят. Понять их можно — у касс большие очереди, в зале люди друг друга толкают локтями. Сохранять спокойствие в такой атмосфере сложно. Покупатели просят продавцов ответить на вопросы, где соль, сколько стоит сахар — но те даже не реагируют. Людей — как под Новый год. В этот раз никакой музыки в зале не было, и хорошо — она бы только повышала градус раздражения в толпе.

И это очереди в будний день, в рабочее время.

Но дело не в хапуне. Людей, которые выносили бы сахар десятками упаковок, мы не увидели. Муку не вынесешь — ее не было. Соль была, но диким спросом не пользовалась.

Это единственный из трех жестких дискаунтеров, где есть свежие овощи и фрукты. Огурцы по 3,8 рубля — считайте, что даром. Украинские яблоки по 3,9 рубля, морковка за 1,5 рубля.

Осталось много сахара, круп — море, бери не хочу.

«Светофор»

«Светофор» на Ждановичах вернул нас в состояние спокойствия. Людей хватает, но все равно здесь тихо. Насколько, что слышно пение птиц. Если бы мы выбирали музыку для «Светофора» в этот момент, в подборке точно была бы песня CKay — Love nwantiti (только не лирическая версия). Погуглите ее, включите и почувствуйте атмосферу.

Давайте начнем с дорогих товаров (они тут есть). Вот креветки по 6,9 рубля за упаковку 500 грамм — прямо как помидоры. Но там всего лишь овощи, а тут — деликатесные морепродукты. Да, возможно, в своей жизни вы не видели настолько маленьких креветок, но вы посмотрите на эти глаза!

«Боржоми» за 2,96 рубля для тех, кто любит дорогую минералку.

— Ай, я видел дешевле в другом магазине, — отмахивается мужчина, которому женщина предлагает взять две бутылки.

Савоярди, потрепанные жизнью и пострадавшие при транспортировке.

Спагетти Granmulino по 1,11 рубля за 400 грамм.

— Вкусные? — спрашиваем у мужчины, который взял пачку.

— Да, и варятся быстро.

Варятся 5 минут (так написано на упаковке). Высший сорт, твердые сорта пшеницы, все как надо. Не дешевка, но стоит действительно мало для макарон группы А.

Кажется, на этом «люксовые» товары и закончились. Но на них же ведь свет клином не сошелся.

Мир пельменей одного вида. По 2,9 рубля.

Так выглядит замороженная пицца за 2,3 рубля. Такую мы увидели в каждой четвертой тележке.

В каждой третьей тележке — бутылка с синей жидкостью.

— Что это у вас и где взяли? — обращаемся к покупателям, у которых три такие бутылки.

— Средство за стирки здесь три рубля, берем несколько, отвезем на дачу, будем стирать дачную одежду. Если испортит одежду, то и не страшно.

— Так зачем брали несколько?

— Его очень хвалили в очереди, когда мы тут были в прошлый раз. Мы его еще не пробовали, но говорим же — не страшно выкинуть, если плохое, три рубля всего.

А что с сахаром, мукой, солью? Да ничего, расслабьтесь. В «Светофоре» этого уже нет. По крайней мере, нам не повезло. Если хотите затариться — берите макароны. На «нет сахара», «нет муки» — и хапуна тоже нет.

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