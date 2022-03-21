Глава МВД Украины: Русские сдаются в плен целыми подразделениями вместе с техникой 8 21.03.2022, 11:02

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Киев гарантирует безопасность тем, кто сдался.

Министерство внутренних дел Украины фиксирует случаи сдачи в плен российских подразделений вместе с техникой.

Как отметил во время телемарафона министр внутренних дел Денис Монастырский, Украина гарантирует в таких случаях безопасность тем, кто сдался, пишет unian.net.

"Мы уже отмечаем случаи сдачи в плен, когда добровольно подразделения РФ выходят на наших военных и объявляют, что они хотят сдаться в плен, что они не участвуют в активных боевых действиях, - вместе с техникой, в частности с танками. Они уже переходят, сдаются под гарантии безопасности, осознавая, что там их никто не ждет. Их действительно пускают как пушечное мясо их командиры", - сказал он.

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