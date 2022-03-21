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Виктору Бабарико объявили выговор в колонии

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  • 21.03.2022, 13:13
  • 8,904
Виктору Бабарико объявили выговор в колонии
Виктор Бабарико

Политзаключенный должен носить на одежде желтую бирку.

Администрация исправительной колонии необоснованно привлекает политзаключенного, экс-претендента в президенты Беларуси Виктора Бабарико к дисциплинарной ответственности, заявляет пресс-служба Бабарико. Ему вынесли один выговор и есть угроза второго взыскания.

Это может повлечь за собой помещение в штрафной изолятор (ШИЗО), сокращение количества передач и свиданий и даже новое уголовное дело.

Также сообщается, что Бабарико должен носить на одежде желтую бирку — как заключенный, поставленный на профилактический учет. По предварительным данным, на учет он попал как лицо, "склонное к захвату заложников, нападению на администрацию и хулиганским проявлениям".

Претендент на президентский пост Виктор Бабарико осужден на 14 лет. Наказание он отбывает в исправительной колонии №1 в Новополоцке.

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