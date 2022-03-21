Премьер-министр Литвы: Лукашенко трус и предатель 1 21.03.2022, 13:31

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Ингрида Шимоните

Запад не должен забывать о борьбе белорусов.

Несмотря на войну в Украине Запад не должен забывать о других «неоконченных боях» и продолжит поддерживать борющихся за свои права белорусов. Об этом на Международном форуме Кастуся Калиновского в Вильнюсе сказала премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

— Сегодня белорусский диктатор, трус, не только посадил в тюрьмы или выслал свободных жителей своей страны. Он окончательно и бесповоротно предал свой народ, сделал Беларусь — не ту, настоящую, а ту, которую он из последний сил пытается удержать в своем кулаке, — союзницей кремлевской агрессии и плацдармом войны России против Украины, — цитирует Шимоните delfi.

По словам литовского премьера, Беларусь хочет стать свободной и демократической страной, поэтому Запад обязан помочь ей в осуществлении этой цели.

— Поэтому сегодня миссия демократической Беларуси приобретает еще большее значение. И для всех нас сегодня еще более важно, поддерживая Украину и ее свободу, не забывать всех тех, кто стремится к свободе и демократии Беларуси. Западный мир долго говорил о цене основополагающих демократических ценностей и свободы, а сейчас у него есть возможность — и обязательство — показать, что это важнее, чем материальный комфорт и обычные схемы действия. У нас есть такое обязательство перед Украиной, но мы не можем забывать и об этом обязательстве перед свободой Беларуси, — сказала премьер Литвы.

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