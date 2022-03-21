«Цены летят, как бешеные» 21.03.2022, 13:50

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Что в Борисове и Жодино за последнее время подорожало больше всего?

Читатели ex-press.by сообщают, что ценники в магазинах меняются несколько раз в день. Узнали у жителей Борисова и Жодино, что подорожало больше всего и есть ли дефицит крайне необходимых товаров.

Ольга:

— Сейчас идешь в магазин и не знаешь, купишь ли ты то, что запланировал, хватит ли денег, будет ли товар. И речь о самом элементарном. Обо всем! Простой пример: стиральный порошок SAVEX фиолетовый, производство Болгария, покупала по цене 20 рублей за 6 кг, на скидке. Теперь он стоит 60 рублей, на скидке его не нашла.

Людмила:

— Я ж не выхожу из дома, заказала все до подорожания на «Е-доставке». Теперь там уже самый убогий ассортимент. Еще моя нужда — лекарства. Прошлую пачку обезболивающего стероида сын мне купил в Минске за 8 рублей, в Жодино пачка была по 11. Вчера мне купили в Жодино по 19,5 рубля.

Евгения:

— Мука подорожала в два раза, мыло. Овощи стали дороже в два и больше раза. Пример: квашеная капуста 3,85 против 2 рублей раньше. Импортные фрукты — все в 2,5 раза, почти в три. Наше умеренно подорожало, демонстративно умеренно. Вчера на базаре ведро большое картошки стоило 15 рублей, а 5-литровое — 8.

Петр:

— Поехали в «Практик», нужны были стройматериалы. Мы и близко не смогли купить то, что собирались, цены взлетели бешено. А собирались брать унитаз и комплектующие, плитку, обои. Купили унитаз. Вообще все планы по ремонту и благоустройству разрушены, абсолютно.

Света:

— Я купляю заўседы садавіну и гародніну, дык усё гэта значна падаражэла. У адсодках не ведаю, але больш чым на 50. Яшчэ і асартымент зменьшыўся — і у краме, і на рынку. Заўседы усе самае таннае купляла. А зараз «Салатны мікс» нават не бяру, бо калі можна было знайсці яго па 24-27 рублеў за кг, зараз 47-49. Таматы каштуюць зараз амаль па 13. Мандарыны ды апельсины ў «Грыне» ужо былi больш за 7 рублёў.

Оксана:

— Я работаю в магазине, и теперь наша главная задача – переделывать ценники и следить, чтобы не пробить товар по старой цене. Мы торгуем сельхозтоварами, семенами, пленкой на теплицы. Все цены за месяц взлетели в 2-3 раза. Подтверждаю: каждый день, каждый час мы этим занимаемся. Цены летят, как бешеные.

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