Кодовые слова «Зубр» и «Аист»: появилась инструкция по сдаче в украинский плен 7 21.03.2022, 15:11

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Военным, которые добровольно сдадутся в плен, Украина обещает амнистию.

Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины обнародовал «инструкцию» для военных с указаниями, как правильно сдаваться в плен.

«Украина гарантирует амнистию тем, кто добровольно сложил оружие», — отмечается в документе.

Кроме того, такие пленные получат возможность позвонить родственникам и близким, а также попросить политического убежища в Украине.

В центре сообщили, что для добровольной сдачи в плен необходимо отложить оружие в сторону, выпрямиться, поднять вверх руки или белый флаг и с криком «Сдаюсь!», назвать по-русски кодовое слово «Зубр» или «Аист».

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