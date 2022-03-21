Кодовые слова «Зубр» и «Аист»: появилась инструкция по сдаче в украинский плен

Кодовые слова «Зубр» и «Аист»: появилась инструкция по сдаче в украинский плен7
- 21.03.2022, 15:11
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Военным, которые добровольно сдадутся в плен, Украина обещает амнистию.
Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины обнародовал «инструкцию» для военных с указаниями, как правильно сдаваться в плен.
«Украина гарантирует амнистию тем, кто добровольно сложил оружие», — отмечается в документе.
Кроме того, такие пленные получат возможность позвонить родственникам и близким, а также попросить политического убежища в Украине.
В центре сообщили, что для добровольной сдачи в плен необходимо отложить оружие в сторону, выпрямиться, поднять вверх руки или белый флаг и с криком «Сдаюсь!», назвать по-русски кодовое слово «Зубр» или «Аист».