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Режим Лукашенко заявил об отводе десанта от украинской границы

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  • 21.03.2022, 17:32
  • 10,892
Режим Лукашенко заявил об отводе десанта от украинской границы

Минобороны Беларуси показало фотографии.

В Минобороны Беларуси заявили об отводе десантников Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады от границы с Украиной.

«Десантники 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады вернулись в пункт постоянной дислокации после успешного выполнения задачи по усилению участков Государственной границы Республики Беларусь», — сообщили в белорусском ведомстве.

Минобороны Беларуси также опубликовало фото колонны военной техники, проезжающей по Бресту.

В ведомстве добавили, что десантников уже «встретили с хлебом-солью сослуживцы, родные и близкие».

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