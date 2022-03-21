Режим Лукашенко заявил об отводе десанта от украинской границы 21 21.03.2022, 17:32

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Минобороны Беларуси показало фотографии.

В Минобороны Беларуси заявили об отводе десантников Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады от границы с Украиной.

«Десантники 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады вернулись в пункт постоянной дислокации после успешного выполнения задачи по усилению участков Государственной границы Республики Беларусь», — сообщили в белорусском ведомстве.

Минобороны Беларуси также опубликовало фото колонны военной техники, проезжающей по Бресту.

В ведомстве добавили, что десантников уже «встретили с хлебом-солью сослуживцы, родные и близкие».

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