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В Луганской области пограничники сорвали диверсию врага

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  • 21.03.2022, 17:56
  • 9,370
В Луганской области пограничники сорвали диверсию врага

Диверсант задержан.

Государственная пограничная служба Украины предотвратила вражескую диверсию на одном из мостов в Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на информацию ГПСУ в Facebook.

Пограничники обнаружили и задержали диверсанта. В настоящее время с ним работают следователи Национальной полиции.

"Пограничники совместно с представителями Службы безопасности Украины провели обыск места жительства диверсанта. В ходе обыска у мужчины обнаружили большое количество взрывчатки, бикфордовый шнур, патроны и гранаты с маркировкой РФ", – говорится в сообщении.

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