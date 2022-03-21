В Луганской области пограничники сорвали диверсию врага 2 21.03.2022, 17:56

9,370

Диверсант задержан.

Государственная пограничная служба Украины предотвратила вражескую диверсию на одном из мостов в Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на информацию ГПСУ в Facebook.

Пограничники обнаружили и задержали диверсанта. В настоящее время с ним работают следователи Национальной полиции.

"Пограничники совместно с представителями Службы безопасности Украины провели обыск места жительства диверсанта. В ходе обыска у мужчины обнаружили большое количество взрывчатки, бикфордовый шнур, патроны и гранаты с маркировкой РФ", – говорится в сообщении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».