Пентагон: Россия столкнулась с нехваткой высокоточных ракет

Пентагон: Россия столкнулась с нехваткой высокоточных ракет12
- 21.03.2022, 19:44
- 15,600
РФ начала больше применять «тупые бомбы».
Российская Федерация столкнулась с нехваткой высокоточных ракет. Некоторые из них не запускаются, не попадают в цель или же не взрываются во время контакта.
Об этом пишет CNN.
По словам одного из высокопоставленных представителей оборонного ведомства США, проблемы с поставкой высокоточных ракет связаны с тем, что страна начала больше применять «тупые бомбы».
Также представитель Пентагона отметил, что Россия применила уже много крылатых ракет на сегодня и было много случаев того, что эти боеприпасы не срабатывали.