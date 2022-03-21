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Пентагон: Россия столкнулась с нехваткой высокоточных ракет

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  • 21.03.2022, 19:44
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Пентагон: Россия столкнулась с нехваткой высокоточных ракет

РФ начала больше применять «тупые бомбы».

Российская Федерация столкнулась с нехваткой высокоточных ракет. Некоторые из них не запускаются, не попадают в цель или же не взрываются во время контакта.

Об этом пишет CNN.

По словам одного из высокопоставленных представителей оборонного ведомства США, проблемы с поставкой высокоточных ракет связаны с тем, что страна начала больше применять «тупые бомбы».

Также представитель Пентагона отметил, что Россия применила уже много крылатых ракет на сегодня и было много случаев того, что эти боеприпасы не срабатывали.

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