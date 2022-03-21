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В Киевской области оккупанты угнали авто, переоделись в «гражданку» и поехали в Беларусь

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  • 21.03.2022, 20:41
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В Киевской области оккупанты угнали авто, переоделись в «гражданку» и поехали в Беларусь

Это произошло в районе населенного пункта Гавронщина Макаровского района.

В Киевской области российские оккупанты совершают дезертирство и бегут на украденном у украинцев транспорте в Беларусь.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

В частности, российские оккупанты в районе населенного пункта Гавронщина Макаровского района Киевской области угнали у гражданских автомобиль и поехали в сторону границы с Республикой Беларусь.

"Продолжают фиксироваться случаи дезертирства среди личного состава оккупационных войск. Так, в районе населенного пункта Гавронщина Макаровского района Киевской области, группа российских захватчиков завладел автомобилями местных жителей, переоделись в награбленную гражданскую одежду и выехали в сторону границы с Республикой Беларусь", – говорится в сообщении.

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