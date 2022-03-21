Президент Швейцарии приехал на границу Польши и Украины и встретился с беженцами 21.03.2022, 21:51

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Швейцарская делегация посетила пункты перевалки гуманитарных грузов в Люблине и Хелме.

Президент Швейцарии Игнацио Кассис посетил польско-украинскую границу в понедельник в рамках встречи с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

Об этом пишет NZZ am Sonntag, сообщает "Европейская правда".

Швейцарская делегация посетила пункты перевалки швейцарских гуманитарных грузов в Люблине и Хелме.

На польско-украинской границе в пункте пропуска "Дорогуск" Кассис встретился с местными властями и получил информацию о ситуации с беженцами на границе. Он также посетил центре приема в городе Хелм.

В беседе с Моравецким президент Швейцарии признал приверженность Польши в помощи беженцам из Украины. "Солидарность населения и властей страны с людьми, пострадавшими от российского военного нападения, заслуживает самого высокого признания", — сказал Кассис.

По словам президента, Швейцария помогает преодолеть кризис гуманитарной помощью и небюрократическим приемом беженцев. На встрече также обсуждались санкции против России, принятые Швейцарией, и ситуация с безопасностью в Европе.

Во вторник Кассис встретится с президентом Молдовы Майей Санду в Кишиневе.

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